Nếu ăn nhiều chất độc hại thì thận hoạt động quá mức và có thể gây tổn thương vĩnh viễn. Chính vì vậy, để thận khỏe, chúng ta cần ăn thực phẩm lành mạnh.

Dưới đây là các loại trái cây tốt cho thận, theo boldsky.



Dưa hấu

Dưa hấu giúp làm sạch thận khỏi chất độc tích tụ trong cơ thể. Điều này làm cho dưa hấu trở thành một trong những trái cây cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh.

Dâu tây

Hàm lượng chất chống oxy hóa anthocyanin và ellagitannin sẽ giúp bảo vệ thận khỏi bị oxy hóa. Bằng cách loại bỏ các gốc tự do có hại gây tổn thương thận do tiếp xúc thường xuyên với các gốc tự do, nên dâu tây nằm trong danh sách các loại trái cây tốt cho thận.

Anh đào

Thêm quả anh đào vào món ăn hằng ngày giúp ích cho thận. Một nửa quả anh đào chứa đủ chất dinh dưỡng có thể bảo vệ thận.

Chuối

Chuối là một trong những loại quả bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh do chứa nhiều kali và các chất dinh dưỡng khác.

Bơ

Bơ làm giảm nguy cơ hình thành sạn thận nhờ bơ chứa kali giúp giảm lượng canxi bài tiết.

Đu đủ

Đu đủ rất tốt cho thận. Hãy ăn đu đủ để tận dụng lợi ích tối đa của nó.

Nước cam

Nước cam có khả năng làm giảm tính a xít trong nước tiểu, nên làm giảm nguy cơ sỏi thận.

Nho đỏ

Một nghiên cứu gần đây cho thấy nho có thể đảo ngược tổn thương thận mà phần lớn các thực phẩm khác không thể làm được. Chính vì vậy, nho đỏ trở thành một trong những trái cây cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh.

Nam việt quất

Bạn có thể dùng trái nam việt quất dưới dạng nước trái cây, nước sốt hoặc trái cây. Nam việt quất có đặc tính nổi trội trong ngăn ngừa bệnh thận, điều trị nhiễm trùng đường tiểu vốn ảnh hưởng trực tiếp đến thận.

Ngọc Lam