Mọc tóc



Hói đầu ở nam và nữ có thể làm họ mất tự tin và có ảnh hưởng rất lớn đến vẻ đẹp của họ. Tuy nhiên, kiểu rối loạn này có thể được điều trị với một liều vitamin C có lợi trong cơ thể có trong giá. Vitamin C từ giá tiêu diệt các gốc tự do, do đó hạn chế rụng tóc và giúp tóc phát triển.

Tăng cường cung cấp máu

Giá tăng cường cung cấp máu mà không có thực phẩm khác nào có thể làm được. Sự tuần hoàn máu rất quan trọng đối với hoạt động bình thường của não và sự phát triển của tóc.

Điều chỉnh mất cân bằng hoóc môn

Mất cân bằng hoóc môn là nguyên nhân chính gây rụng tóc ở phụ nữ. Hơn nữa, điều trị mất cân bằng hoóc môn rất quan trọng để điều trị các rối loạn cơ thể khác nhau như gynecomastia - tình trạng tuyến vú phát triển to ở nam giới.

Tốt cho da

Giá giúp tiêu diệt các gốc tự do và ngăn ngừa các bệnh như ung thư da. Vitamin C có trong giá giúp cho da tốt hơn thông qua việc sản xuất collagen. Nó cung cấp độ đàn hồi cho da để cung cấp cho bạn một làn da trẻ trung hơn.

Giàu đạm

Chất lượng protein trong hạt đậu, hạt hoặc ngũ cốc cải thiện khi nó bị nảy mầm. Protein thay đổi trong quá trình nảy mầm giúp cải thiện giá trị dinh dưỡng của giá. Protein rất quan trọng để xây dựng cơ và phục hồi cơ. Do đó giá đỗ trở nên quan trọng hơn đối với chế độ ăn uống thiếu chất đạm.

Giàu chất xơ

Hàm lượng chất xơ của đậu, hạt hoặc ngũ cốc tăng đáng kể khi nảy mầm. Chất xơ rất quan trọng đối với việc giảm cân và vận động ruột thích hợp.

Ngăn ngừa ung thư

Nhiều bệnh bao gồm ung thư có liên quan đến tình trạng axit thừa trong cơ thể. Giá đỗ làm giảm tính axit vì chúng có tính kiềm.

Nguồn khoáng chất

Giá đỗ chứa nguồn khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm, canxi… Sắt quan trọng với cơ thể vì nó làm tăng khả năng vận chuyển oxy của máu. Kẽm cũng quan trọng vì giúp tăng cường khả năng sinh sản và ham muốn tình dục ở nam giới và phụ nữ.

Tăng cường chất béo thiết yếu

Giá đỗ chứa axit béo omega 3 rất quan trọng cho hoạt động của tim và các cơ quan khác của cơ thể. Hơn nữa, omega 3 rất quan trọng cho chức năng hoạt động của nang lông.

Nguồn gốc của vitamin tổng hợp

Giá đỗ là một nguồn giàu các vitamin như biotin, vitamin C, vitamin K… Nên ăn giá giúp cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng.

Ngọc Lam