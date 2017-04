Nơi chuyên giải quyết chức năng thận niệu

Đơn vị Can thiệp mạch tiết niệu sinh dục BV Bình Dân có chức năng chẩn đoán và can thiệp điều trị các bệnh lý của hệ tiết niệu dưới hướng dẫn của DSA. Đó là thuyên tắc động mạch thận chọn lọc điều trị chảy máu do chấn thương - vết thương thận, chảy máu sau phẫu thuật lấy sỏi thận qua da, mổ hở lấy sỏi thận, sinh thiết thận, phẫu thuật cắt thận bán phần…