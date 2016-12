Trong số đó có 262 bệnh nhân nhập viện, số còn lại cho về hoặc chuyển về tuyến chuyên môn khác.

Một bác sĩ khoa cấp cứu cho biết thêm, khoa chỉ có 20 giường, dự trù 80 băng ca nhưng số bệnh nhân quá đông nên một số người phải nằm đôi. Có lúc bệnh nhân phải nằm kéo dài ra ngoài phòng cấp cứu. Khoa đã ưu tiên giải quyết bệnh nhân nặng trước và các khoa lâm sàng cũng sắp xếp để chuyển bệnh nhân vào giải phóng cho khoa cấp cứu, đến gần trưa qua thì tình hình đã giãn bớt. Bác sĩ Dũng cho rằng đang là thời điểm Bộ Y tế đi kiểm tra các BV phía nam cuối năm, nên một số BV muốn giảm tải ở đơn vị mình để “lấy điểm” nên đã “mạnh tay” chuyển nhiều bệnh nhân lên BV Chợ Rẫy.

Ghi nhận của chúng tôi tại Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy sáng qua, vẫn còn nhiều bệnh nhân, giường nhỏ nhưng đến 2 bệnh nhân cùng nằm, có người phải ngồi do chật quá. Bà Nguyễn Thị Lệ Nương (43 tuổi), bị bệnh tim được BV tỉnh Bạc Liêu chuyển lên đây lúc 9 giờ, cũng phải ngồi vì 2 người nếu nằm thì phải co chân mới đủ, nhưng bà không nằm co được. Ông Đinh Văn Xái (55 tuổi) được BV Đồng Tháp chuyển lên lúc 5 giờ cũng ngồi bó gối trên giường bệnh, cạnh ông là một bệnh nhân khác đang nằm ngủ mê.

Chiều 27.12, lãnh đạo BV Chợ Rẫy đã làm việc với Sở Y tế TP về giải quyết quá tải cấp cứu cho BV này. BV Chợ Rẫy đề nghị Sở Y tế TP chỉ đạo các BV trực thuộc Sở không chuyển bệnh nhân nếu bệnh trong phạm vi chuyên môn của mình; khi cần thiết thì BV Chợ Rẫy có thể chuyển bệnh về các BV này. BV Chợ Rẫy cũng đã có công văn gửi cho các sở y tế phía nam đề nghị tương tự. Đồng thời, gửi công văn báo cáo cho Bộ Y tế biết tình trạng quá tải tại khoa cấp cứu để Bộ có hướng giải quyết và ý kiến chỉ đạo.

Duy Tính