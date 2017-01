90% chúng ta trải nghiệm cơn đau đầu ít nhất một lần trong suốt cuộc đời. Trong số đó, 50% số người được cho là bị nhức đầu nặng, 25% được cho là đau đầu định kỳ, 12% bị đau nửa đầu và 4% được cho là bị đau đầu kinh niên.



Loại đau đầu gây căng cơ bắp hoặc cứng cổ là loại đau đầu phổ biến nhất.

Hơn 90% số người thường xuyên phàn nàn về chứng đau đầu thường bị đau nửa đầu có thể không được chẩn đoán ở giai đoạn đầu. Nhưng căng thẳng cũng có thể gây ra chứng đau nửa đầu.

Đau đầu xoang được gây ra do nhiễm trùng xoang. Một người có thể trải nghiệm đau ở vùng xoang và trong một số trường hợp, đau đầu kèm theo sốt.

Đau đầu cụm là trải nghiệm rất hiếm với tỷ lệ rất nhỏ dân số mắc phải. Cơn đau đầu này thường đau dữ dội trong hơn một giờ đồng hồ trong một số trường hợp. Nghẹt mũi và chảy nước mắt cũng có thể đi kèm.

Đau nửa đầu do kinh nguyệt là loại đau đầu được cho là ảnh hưởng đến ít nhất 71% phụ nữ. Cơn đau đầu này thường xảy ra trước hoặc sau thời điểm rụng trứng. Lý do đằng sau này cơn đau đầu này có thể do lượng hoóc môn.

Biện pháp khắc phục đau đầu đơn giản và phổ biến bao gồm thư giãn, chườm túi nước đá, tập thể dục, uống nhiều nước, tắm vòi hoa sen nóng và uống cà phê.

Ngọc Lam