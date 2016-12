Tiệc "bóng cười"



"Bóng cười" được một số người sử dụng để tăng sức hấp dẫn, vui vẻ ở các bữa tiệc. Một số thanh niên nam nữ còn coi đây là cách “quên mọi ưu phiền”.

T. đưa ra hai mức giá, 1,5 triệu đồng gồm ống bơm nhỏ và 50 quả bóng; 2 triệu đồng gồm ống bơm to và 70 quả bóng. Ngoài ra, nếu đông người có thể gọi bình 5kg (dạng giống bình gas nấu bếp) giá 2,9 triệu, bơm được 450 quả bóng. T. cũng cho biết hàng từ Thái Lan.

Khi chúng tôi chọn mức giá 1,5 triệu đồng, T. bảo rằng đã hết hàng và ống bơm nhỏ rất khó bơm nên khuyến khích chúng tôi chọn phương án còn lại.

Đồng ý với giá 2 triệu đồng và 70 quả bóng, khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đã có hàng cho cuộc vui "bóng cười". Hàng được giao bao gồm dụng cụ bơm màu xám nhạt, cầm vừa tay, kèm theo 70 bong bóng (là bong bóng thông thường để bơm hơi vào).

T. giao hàng rất thoải mái, trông không có vẻ gì e dè và còn dặn dò chúng tôi khá kỹ cách bơm "khí cười" vào quả bóng và cách hít - thở "bóng cười"...

Trong khi đó, nhóm bạn của anh C.V. sau khi nghe nói về loại "bóng cười" này cũng từng thử đặt để hít. Nhưng sau khi hít mỗi người hơn 10 quả đều không cảm thấy tác dụng.



Chất gây mê được thổi làm “bóng cười”

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM: Chất khí được bơm vào "bóng cười" chính là “khí cười” (N 2 O) có tên quốc tế là Dinitrogen monoxide hoặc Nitrous oxide.

Tất cả các chất hóa học đều có thể gây nghiện và nếu sử dụng sai mục đích, với thời gian dài đều có thể gây tác hại đặc biệt là các tổn thương vĩnh viễn trên não bộ Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM

Nitrous oxide được sử dụng trong y học từ hơn 150 năm trước để gây mê toàn thân. Tuy nhiên do tác dụng yếu nên hiện nay trong y học chất này ít được sử dụng đơn độc mà thường được sử dụng phối hợp với các thuốc gây mê khác. Cũng do hiệu quả gây mê yếu và ngắn nên NO được ưa chuộng trong nha khoa và sản khoa (sinh thường).