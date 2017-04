Theo GS-TS Nguyễn Gia Bình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội), tại khoa thường có hàng chục bệnh nhân “thập tử nhất sinh”, chi phí điều trị trung bình lên đến 20 - 50 triệu đồng/người.

“Hồi còn khỏe không nghĩ đến BHYT”

Trong khi đó, ngay cả khi giá dịch vụ khám, chữa bệnh chưa tăng lên, thì không ít người dân vì thiếu BHYT nên rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn nếu lâm bệnh nặng.

Sau gần một tháng điều trị ngộ độc nấm tại Trung tâm chống độc BV Bạch Mai (Hà Nội), hai vợ chồng ông bà H.T.C và C.V.M (ở Chi Lăng, Lạng Sơn) vừa ra viện.

Tổng chi phí điều trị của hai người gần 400 triệu đồng nhưng cả 2 ông bà đều không có BHYT. BV phải kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

“Giá như gia đình tôi tham gia BHYT thì đâu đến nỗi. Vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của BV và những tấm lòng gần xa đã ủng hộ. Giờ tôi mới thấy sự cần thiết của BHYT”, con gái 2 bệnh nhân bày tỏ.



Bác sĩ Bích Mận, Trưởng phòng Công tác xã hội (BV Bạch Mai, Hà Nội), cho biết mới đây cũng kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho các bệnh nhân không có BHYT. Đó là bệnh nhân H.T.Đ (23 tuổi, quê Thanh Hóa) đang mang thai 29 tuần vào viện do suy hô hấp, viêm phổi do cúm A. Việc áp dụng các kỹ thuật cao, lọc máu sử dụng kháng sinh mạnh… tiêu tốn mỗi ngày đến 50 triệu đồng. Đây là khoản chi quá lớn với gia đình thuần nông, 2 vợ chồng làm nghề tự do như chị Đ.”, bác sĩ Bích Mận chia sẻ.

Đang điều trị ung thư cổ tử cung tại Khoa Xạ 2 BV Ung bướu TP.HCM, bà Lê Thị Thu Thảo (43 tuổi, quê Bình Dương) lo lắng vì tiền đã cạn. Từ khi nhập viện (tháng 12.2016) đến giữa tháng 4, bà đã chi hơn 32 triệu đồng (trong đó 22 triệu đồng vừa tạm ứng để xạ trị). Bà không mua BHYT. Bà Thảo lo lắng vì chi phí điều trị về lâu dài không biết sẽ xoay xở thế nào. “Hồi còn khỏe không nghĩ đến BHYT, đùng một cái bị bệnh nhanh quá”, bà Thảo nói.

Tháng 2.2017, bà Trần Thị Phượng (43 tuổi, quê An Giang) vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị do bệnh tim nặng. Tiền bà dành dụm và con cái gom hết được 141 triệu đồng nhưng vẫn không đủ trả tiền viện phí , do bà không có BHYT. Bệnh nhân cầu cứu Phòng Công tác xã hội BV. Sau khi xem xét, phòng này đã hỗ trợ 35 triệu đồng để bà Phượng trả viện phí. Bà Nguyễn Thị Hương mắc bệnh tim mạch nặng vào cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, phải mổ cấp cứu. Do nghề nghiệp không ổn định, gia cảnh khó khăn nên bà vét sạch cũng chỉ có 41 triệu đồng, trong khi viện phí cho đợt can thiệp này để cứu tính mạng bà lên đến 63 triệu đồng. Bà không có BHYT. Phòng Công tác xã hội BV cũng đã hỗ trợ cho bà 21 triệu đồng để bà an tâm điều trị. Bà Hương “hứa” xuất viện, về nhà bà sẽ mua BHYT thủ thân.