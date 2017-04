Thỏa thuận trị giá 2 tỉ USD và là hợp đồng bán vũ khí cùng với công nghệ quân sự lớn nhất trong lịch sử Israel.

Lâu nay, Israel nằm trong số những quốc gia xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự hàng đầu thế giới. Lĩnh vực này mang lại nguồn lợi lớn cho Tel Aviv cả về kinh tế, chính trị lẫn nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng. Thỏa thuận mới giúp Israel trụ vững tại thị trường Ấn Độ với rất nhiều tiềm năng.

Ấn Độ cũng được lợi lớn từ thương vụ này. Điều New Delhi cần là vừa đa dạng hóa đối tác vừa phát triển mạnh mẽ nền công nghiệp quân sự, quốc phòng nội địa. Năm ngoái, Ấn Độ đã chi 8,8 tỉ USD mua 36 máy bay tiêm kích Rafale của Pháp. Đến nay, Nga là đối tác xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự truyền thống của Ấn Độ, vẫn chiếm giữ thị phần lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà New Delhi phải tìm kiếm đối tác mới để sự lệ thuộc vào cung ứng từ Moscow không trở thành rủi ro về an ninh.

Hợp tác song phương tốt đẹp thật đấy nhưng Nga quan hệ còn tốt đẹp hơn với Trung Quốc trong khi New Delhi và Bắc Kinh lại đang có nhiều cạnh tranh và cọ xát lợi ích. Với Israel, Ấn Độ không phải lo ngại như với Nga hay Trung Quốc mà vì cùng có lợi nên rất dễ dàng làm toại lòng nhau.

La Phù