Reuters hôm qua dẫn lời tỉnh trưởng Homs (Syria), ông Talal Barazi, xác nhận các máy bay đã cất cánh an toàn từ căn cứ này. Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh) đưa tin các máy bay Syria xuất kích từ căn cứ Shayrat ngày 7.4 và không kích tại tỉnh Homs. Tuy nhiên, một nhà hoạt động cho hay chuyến bay đầu tiên cất cánh là vào sáng 8.4.

Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lý giải rằng đường băng không phải là mục tiêu: “Thông thường bạn không tấn công đường băng vì chúng có thể được sửa chữa dễ dàng, nhanh chóng và không tốn kém”. Theo thông báo của Lầu Năm Góc, các tên lửa Mỹ chủ yếu nhắm vào các tiêm kích, nhà chứa máy bay, trạm nhiên liệu, radar, kho vũ khí và hệ thống phòng không, nhưng lại không nhằm vào đường băng. Trước đó, Nhà Trắng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Khan Sheikhoun làm ít nhất 90 người thiệt mạng.

Ngoài ra, trang tin AMN (tại UAE) hôm qua đưa tin chiến đấu cơ của Jordan và 20 xe tăng, xe bọc thép của Mỹ được điều động giải cứu các tay súng phe nổi dậy Quân đội tự do Syria (FSA) do Mỹ hậu thuẫn ở khu vực biên giới Syria-Iraq đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bao vây.

Tàu sân bay Mỹ quay lại bán đảo Triều Tiên Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson (thuộc Hạm đội 3) đang được điều động từ Singapore đến vùng biển phía tây Thái Bình Dương, gần bán đảo Triều Tiên, thay vì đến Úc như dự kiến. Reuters ngày 9.4 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay tàu USS Carl Vinson sẽ đến gần bán đảo Triều Tiên vì Washington “cảm thấy việc tăng cường hiện diện tại đây là cần thiết”. Hồi giữa tháng 3, tàu USS Carl Vinson đã tham gia cuộc tập trận thường niên Đại bàng non với hải quân Hàn Quốc ở vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên. Mục tiêu thực sự của Mỹ ?

Sau vụ tấn công, các nhà quan sát đặt câu hỏi về mục tiêu thực sự của chính quyền Tổng thống Trump trong vấn đề Syria. Chuyên trang quân sự Foxtrot Alpha nhận định việc Mỹ phóng tên lửa vào Syria mang tính chính trị nhiều hơn. Trong thư gửi quốc hội, ông Trump tuyên bố “sẽ có thêm hành động quân sự khi cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ”. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley và Ngoại trưởng Rex Tillerson lại đưa ra những quan điểm khác nhau. Bà Haley trả lời CNN ngày 9.4 rằng lật đổ Tổng thống Assad là ưu tiên của Mỹ. Ngoại trưởng Tillerson thì cho rằng ưu tiên hàng đầu của Washington là chống IS, theo CBS.

Hôm qua, ông Tillerson điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và tiếp tục có những tranh cãi ngoại giao. Theo TASS dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov tố Mỹ “đang chơi trò chủ nghĩa khủng bố” ở Syria và “gây ra mối đe dọa cho an ninh khu vực và toàn cầu”. Ông cũng tái khẳng định quan điểm của Moscow rằng các cáo buộc chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikhun hồi tuần rồi là “không đúng”. Về phần mình, ông Tillerson tỏ ra thất vọng trước phản ứng của Nga. Hai quan chức này nhất trí sẽ tiếp tục bàn bạc về vấn đề Syria khi ông Tillerson thăm Nga vào ngày 11 - 12.4.

Ngọc Mai