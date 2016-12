Ngôi sao nhà họ Trump



Ivanka Trump thuộc tuýp người thành đạt, không ai phủ nhận điều đó. Là một doanh nhân, một người viết sách và nổi tiếng, trưởng nữ nhà Trump quản lý tài sản riêng trị giá chừng 150 triệu USD. Nhưng ái nữ xinh đẹp này đang đứng trước cơ hội “vươn lên một tầm cao mới” khi cha cô, ông Donald Trump chuẩn bị chuyển vào Nhà Trắng ngày 20.1.2017 tới. Bởi lẽ rất có thể Tổng thống đắc cử Trump sẽ mang theo cả con gái Ivanka và ông con rể Jared Kushner. Ai chứ người đầy tham vọng như Ivanka không dễ gì bỏ qua cơ hội này.

Báo chí thời gian qua đưa tin vợ chồng trưởng nữ nhà Trump đã tính tới chuyện dời nhà tới khu thời thượng Georgetown ở thủ đô Washington. Cùng lúc đó, báo đài cũng rộ tin ông Trump sẽ để cho con gái và con rể một chỗ đặt văn phòng trong khu vực dành cho đệ nhất phu nhân tại Nhà Trắng.

Tương phản mẹ kế - con chồng

Đệ nhất phu nhân tương lai, bà Melania Trump đã tuyên bố sẽ không chuyển vào Nhà Trắng, thay vào đó bà sẽ ở lại New York ít nhất là đến khi hết năm học này để quý tử Baron khỏi phải chuyển trường lôi thôi. Bà cũng nhiều lần nói rằng bản thân không thích dính vào chính trị, sẽ không giống như các đệ nhất phu nhân trước đây. Chặng đường tranh cử đầy sôi động của ông Trump cũng hiếm khi thấy bà vợ siêu mẫu của ông xuất hiện. Bà bảo bận ở nhà lo cho con trai. Việc bà không màng tới thế sự, ít nhất là ở bề nổi, là chuyện đã rõ.

Trong khi đó, đệ nhất ái nữ Ivanka (ông Trump thực ra có tới 2 con gái, nhưng cô con gái út tỏ ra rất "chìm", không nổi như cô chị) luôn tỏ ra cực kỳ năng nổ trên chính trường. Trong thời gian qua, cô đã đón tiếp nhiều khách khứa, những nhân vật tai to mặt lớn và tổ chức nhiều sự kiện chính thức liên quan đến chính trị, đến người cha sắp làm tổng thống của mình. Nhiều vị tổng thống Mỹ trước đây cũng được con cái giúp đỡ nhưng không ai "sôi động và nhiệt tình" bằng Ivanka.

Mới đây, người ta thấy Ivanka "nhướng mày" trong cuộc gặp giữa cha cô với các lãnh đạo Facebook, Apple và các "ông trùm" công nghệ khác ở Thung lũng Silicon. Trước đó, sự xuất hiện của Ivanka trong cuộc gặp giữa ông Trump với lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 17.12 cũng làm nhiều người thắc mắc.

Lách luật

Liệu Ivanka có đóng một vai trò chính trị nào đó trong Nhà Trắng? Suốt chặng đường tranh cử của ông Trump, cô con gái giỏi giang này đã làm điều đó một cách đầy nổi bật trước ống kính của báo giới.

Hãng truyền thông BBC dẫn lời ông Michael Kranish - đồng tác giả cuốn sách về ông Trump mang tên "Trump Revealed: An American Journey of Ambition, Ego, Money and Power", cho rằng ông Trump thuộc tuýp người luôn dựa vào gia đình, để cho con cái đóng vai trò cố vấn thân cận nhất.

Đế chế kinh doanh của ông ghi dấu ấn rõ nét của các con, trong đó Ivanka là nổi trội hơn cả. Lần này, trưởng nữ nhà Trump có thể là "nội lực mạnh mẽ" cho ông Trump ở trong Nhà Trắng - tác giả Kranish nhận xét.

Nhưng Ivanka sẽ giữ vai trò gì trong Nhà Trắng? Một khi không phải là nhân viên chính phủ lãnh lương chính thức, ái nữ nhà Trump sẽ lách được luật chống tình trạng "con ông cháu cha", tức là tình trạng tổng thống đưa người nhà vào làm việc trong chính quyền.

Cố vấn của ông Trump, bà Kellyanne Conway đã ám chỉ đến khả năng lách luật này: "Luật chống gia đình trị rõ ràng có một ngoại lệ nếu anh muốn làm việc trong Cánh Tây (nơi đặt phòng làm việc của Tổng thống Mỹ trong Nhà Trắng), vì tổng thống có quyền bổ nhiệm nhân viên của chính mình". Bà cũng nói thêm rằng ai muốn làm việc trong Nhà Trắng cần phải "tách biệt hoàn toàn" với các hợp đồng làm ăn của ông Trump. Cô Ivanka Trump dường như đáp ứng tiêu chí đó vì cho tới nay, cha cô chưa hề nêu đích danh Ivanka cho một vị trí nào trong công ty mà ông vừa tuyên bố giao lại cho con cái quản lý.

tin liên quan Con gái ông Trump sẽ đảm nhiệm công việc của đệ nhất phu nhân Mỹ? Một số nguồn thạo tin tiết lộ với CNN rằng Ivanka Trump - ái nữ của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có văn phòng riêng ở Nhà Trắng và sẽ đảm nhiệm một số công việc của đệ nhất phu nhân thay cho bà Melania Trump.

Nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình Trump có thể đảm bảo không nhập nhằng công - tư. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của cả gia đình sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, cô Ivanka xinh đẹp đã đeo một chiếc vòng tay lấp lánh, sau đó nhân viên công ty của Ivanka đã gửi thông cáo báo chí quảng cáo về loại vòng này, nói rõ đơn giá là 10.000 USD. Sự việc này gây ầm ĩ dư luận, khiến công ty của Ivanka sau đó phải xin lỗi. Một bài học nhớ đời cho nhà Trump hay là một minh chứng cho thấy khuynh hướng công tư lẫn lộn của gia đình chuyên kinh doanh này?

Lần đầu tiên, nước Mỹ có một gia đình doanh nhân hoành tráng cỡ Trump bước vào Nhà Trắng. Và người dân Mỹ còn phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bà Susan Swain, tác giả một quyển sách nổi tiếng viết về các đệ nhất phu nhân nước Mỹ, nhận định: "Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng gia đình nhà Trump sẽ cẩn trọng trước tất cả những thách thức về mặt đạo đức đặt ra với họ".

Kiều Oanh