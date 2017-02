52 đơn kiện ông Trump trong 13 ngày Theo Đài NBC News ngày 2.2, tên của Tổng thống Trump đã xuất hiện trong 52 đơn kiện liên bang tại 17 tiểu bang khác nhau kể từ khi nhậm chức. Theo trang law.yale.edu, My Khanh Ngo, sinh viên trường luật của Đại học Yale, cũng có mặt trong đội ngũ lập đơn kiện của trường này về sắc lệnh di trú. Cô Ngo cho biết các giáo sư, sinh viên và cựu sinh viên đã nhanh chóng thành lập “phòng chiến tranh” ở trường, xử lý khối lượng thư điện tử khổng lồ tràn về từ mọi nơi nhằm kêu gọi sự hỗ trợ. Như trường hợp một nữ nghiên cứu sinh người Iran từng giành được học bổng Fulbright đã đến New York và bị tạm giữ trước khi bị đưa lên máy bay về nước vào 1 giờ sáng. “Thế là chúng tôi gọi điện cho hãng hàng không, gọi TSA (Cơ quan An ninh giao thông), CBP (Hải quan và bảo vệ biên giới)...”, cô Ngo nhớ lại. Sau nhiều tràng quát tháo qua điện thoại, họ cũng thuyết phục được máy bay quay lại New York. Liên quan đến việc kiện tụng, AFP ngày 3.2 đưa tin một tòa án ở thành phố West Palm Beach thuộc bang Florida (Mỹ) đã ra phán quyết buộc tổng thống Mỹ nộp phạt gần 6 triệu USD vì vi phạm hợp đồng với khách hàng tại câu lạc bộ golf của ông. Một nhóm gồm 65 người từng là thành viên của Câu lạc bộ golf Trump tại thị trấn Jupiter thuộc bang Florida hồi tháng 5.2013 đã khởi kiện tổng thống Mỹ. Nguyên nhân là câu lạc bộ golf trên từ chối trả lại tiền phí thành viên cho những người này, vốn không muốn chơi nữa sau khi ông Trump mua lại nơi đây vào năm 2012. Theo quy định trong hợp đồng, các hội viên của câu lạc bộ sẽ vẫn được phép chơi tại đây cho đến khi có hội viên mới và họ được trả tiền hội phí khoảng 18.000 USD/năm. Tuy nhiên, ông Trump đã thay đổi các điều khoản trong hợp đồng, không trả lại tiền ký quỹ. Các nguyên đơn nói ông Trump đã nợ họ tổng cộng 4,85 triệu USD. Trong phán quyết công bố ngày 1.2, thẩm phán Kenneth Marra đã cộng thêm gần 1 triệu USD tiền lãi, nâng mức phạt lên tổng cộng 5,7 triệu USD. Theo AP, Tổ chức Trump đã ra thông báo dọa kháng cáo vì không đồng ý với phán quyết của tòa án.