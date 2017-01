Triều Tiên mất 200 triệu USD vì lệnh trừng phạt Triều Tiên đã thiệt hại 200 triệu USD trong 9 tháng kể từ khi Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này đầu tháng 3.2016, theo thống kê do Viện Chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc đưa ra hôm qua 11.1. Các biện pháp trừng phạt đã tác động trực tiếp đến nguồn thu ngoại tệ từ việc xuất khẩu sang Trung Quốc và nguồn kiều hối do lao động Triều Tiên gửi về nước từ tháng 3 - 11.2016. Hồi tháng 3.2016, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết 2770 nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa được tiến hành trước đó. Đến tháng 11.2016, Triều Tiên gánh thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới sau một cuộc thử hạt nhân khác vào tháng 9.