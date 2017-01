Theo RT ngày 29.1, các nhà khoa học của Đại học Washington (Mỹ) đã lấy mẫu máu của 11 cặp song sinh cùng trứng, nhưng lại có giấc ngủ khác nhau.

Việc so sánh các cặp song sinh là phương pháp dùng để loại trừ các khác biệt có thể do ảnh hưởng của gien di truyền đối với hệ miễn dịch của cơ thể.

Theo chuyên san Sleep, kết quả cho thấy hệ miễn dịch của những người ngủ ít nhất bị đẩy vào tình trạng suy yếu, do các luồng di chuyển của tế bào máu trắng - vốn giúp hỗ trợ chống bệnh tật - bị gián đoạn.

“Các kết quả thu được tương ứng với những cuộc nghiên cứu từng kết luận rằng khi những người ngủ không đủ giấc được tiêm vắc xin, phản ứng kháng thể ở họ diễn ra chậm chạp hơn so với người ngủ nghê đàng hoàng”.

“Và nếu bị phơi nhiễm với vi rút rhino, loại xuất hiện trong các trường hợp viêm đường hô hấp, người thiếu ngủ nhiều khả năng nhiễm vi rút này”, theo tiến sĩ Nathaniel Watson, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giấc ngủ của Đại học Washington.

Ngủ ít còn tăng mạnh nguy cơ bị tiểu đường tuýp 2 và nâng gấp đôi nguy cơ thiệt mạng vì bệnh tim mạch, theo báo cáo dài hạn của Đại học Warwick (Anh).

Tờ The Financial Times dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu RAND ở châu Âu phát hiện những người ngủ ít hơn 6 giờ/mỗi đêm làm việc năng suất thấp so với nhóm ngủ được 7-8 giờ.

Chỉ tính riêng tại Mỹ, thiếu ngủ là nguyên nhân đằng sau việc thất thoát khoảng 1,2 triệu ngày làm việc mỗi năm, dẫn đến tổn thất về mặt tài chính đến 411 tỉ USD/năm (2,3% GDP của Mỹ).

Phi Yến