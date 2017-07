Ngày 9.7, Thủ tướng Iraq Iraq Haider al-Abadi đã đến Mosul và chúc mừng quân đội giành thắng lợi sau chiến dịch kéo dài hơn 8 tháng, chấm dứt 3 năm IS chiếm giữ thành phố này.

“Tư lệnh các lực lượng vũ trang Haider al-Abadi đã có mặt tại TP.Mosul được giải phóng để chúc mừng các chiến binh anh hùng và người dân Iraq vì chiến thắng vĩ đại này”, AFP dẫn thông cáo của Văn phòng thủ tướng viết. Mỹ chưa đưa ra thông báo nào, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng chúc mừng. Binh sĩ Pháp tham gia liên minh tiến hành các cuộc không kích cũng như huấn luyện, hỗ trợ quân chính phủ Iraq cũng như các chiến binh người Kurd. “Mosul đã được giải phóng. Pháp tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tất cả những người đã góp phần mang lại chiến thắng này”, ông Macron viết trên Twitter.

tin liên quan Pháp tiết lộ hành tung của đặc nhiệm ở Mosul Tư lệnh lực lượng đặc biệt của Pháp vừa tiết lộ các đơn vị dưới quyền đang tham chiến trực tiếp tại khu vực phố cổ ở Mosul, nhưng không có chuyện "săn đầu" các tay súng IS gốc Pháp. Hiện chỉ còn khoảng vài trăm tay súng IS cố thủ trong khu vực phố cổ ở bờ phía tây sông Tigris. Tối qua, đài truyền hình quốc gia Iraq đưa tin lực lượng chính phủ đã tiến tới bờ sông Tigris và cắm cờ, trong khi hàng chục tay súng cố nhảy xuống sông để bỏ trốn đều bị tiêu diệt.

Hiện chỉ còn khoảng vài trăm tay súng IS cố thủ trong khu vực phố cổ ở bờ phía tây sông Tigris. Tối qua, đài truyền hình quốc gia Iraq đưa tin lực lượng chính phủ đã tiến tới bờ sông Tigris và cắm cờ, trong khi hàng chục tay súng cố nhảy xuống sông để bỏ trốn đều bị tiêu diệt.

Dù vậy, khoảng thời gian cuối cùng của cuộc chiến vẫn đang hết sức ác liệt. Theo giới chức Baghdad, IS đang cố hủy hoại nhiều nhất có thể trước khi chấp nhận thất bại. Một số phần tử cạo râu, thay trang phục rồi trà trộn vào dòng dân thường sơ tán khỏi thành phố, trong khi nhiều kẻ khác đánh bom tự sát khi quân chính phủ và liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến gần.

Mosul bị IS chiếm giữ từ tháng 7.2014 và trở thành “thủ phủ” của tổ chức cực đoan này ở Iraq. Cũng tại đây, thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu tiên xuất hiện ở ngôi đền al-Nuri và tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Tuy nhiên ngôi đền đã bị IS phá hủy hồi tháng 6, động thái được giới phân tích nhận định là sự thừa nhận thất bại.

tin liên quan IS cho nổ tung đền thờ lịch sử ở Iraq Quân đội Iraq cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phá hủy đền thờ Hồi giáo al-Nuri và tháp biểu tượng Hadba ở thành phố Mosul ngày 21.6.

Giao tranh tại Mosul đã phá hủy phần lớn thành phố và gây nhiều thương vong cho dân thường. Theo số liệu của LHQ, hơn 900.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh và chi phí khôi phục hạ tầng cơ bản có thể lên hơn 1 tỉ USD.

Như vậy, IS đã không còn cứ điểm lớn nào tại Iraq, phần lớn các tay súng đều đã tháo chạy về Syria. Trong khi đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đang khép chặt vòng vây Raqqa, “thủ phủ” IS tại Syria và được cho là nơi ẩn náu của al-Baghdadi, nên việc giải phóng thành phố này cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một hiểm họa khác là do đối mặt với tình cảnh ngày càng lụn bại ở Trung Đông, IS dường như đang cố “chuyển trục” sang Đông Nam Á. Mới đây, tổ chức này đã phát lời tuyên chiến nhằm vào Malaysia và Indonesia trong khi các nhóm vũ trang trung thành như Maute và Abu Sayyaf đang làm loạn ở miền nam Philippines, gây ra nhiều hành vi tàn ác như bắt cóc, sát hại con tin và dùng dân thường làm lá chắn sống.

tin liên quan Liên minh chống IS ở Đông Nam Á Nguy cơ bành trướng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Đông Nam Á dẫn đến đề xuất thành lập liên minh đa quốc gia chống khủng bố.



