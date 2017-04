Hãng tin AP ngày 15.4 cho biết Joseph Schmidt, chỉ huy của lực lượng SEAL ở Coronado, bang California, đang bị đình chỉ công tác sau khi Cơ quan Điều tra hình sự hải quân (NCIS) phát hiện ông này chuyên đóng phim "tươi mát" trong nhiều năm.

Ông Schmidt đã phục vụ hơn 23 năm qua trong lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SEAL của hải quân Mỹ và được trao nhiều huân chương, bao gồm huy chương tuyên dương về sự dũng cảm trong các cuộc chiến ở nước ngoài. Sĩ quan này xuất hiện trong các chiến dịch tuyển mộ lính tráng, thậm chí còn đóng vai trò là khuôn mặt điển hình của chương trình SEAL trên website của lực lượng này, Theo tờ Chicago Union-Tribune.

Nếu tự hào khoác quân phục vào ban ngày, đêm đến sĩ quan SEAL này lại trở thành Jay Voom trong ít nhất 29 bộ phim người lớn suốt 7 năm qua, với các đầu phim như “Apple Smashing Lap Dance”, “Strippers Come Home Horny from the Club”.

Nhiều bộ phim mà ông ta xuất hiện có sự góp mặt của người vợ cũng là quân nhân Mỹ, diễn viên phim cấp 3 có nghệ danh Jewels Jade.

Bí mật mở?

Sĩ quan Schmidt từ chối lên tiếng, nhưng bà vợ khẳng định nhiều đồng nghiệp SEAL của ông này ở căn cứ Coronado thuộc miền nam California thường xem phim họ đóng trên mạng.

“Họ biết hết về mọi chuyện và bảo hãy yên lặng mà làm, đừng đề cập đến SEAL hay gì khác…”, bà Jade cho biết.

Theo The New York Post, người vợ Jade lần đầu tiên đóng phim vào năm 2001, nhưng bỏ nghề 2 năm sau đó để trở thành vợ của sĩ quan SEAL, hỗ trợ điều hành công ty bất động sản do hai vợ chồng thành lập vào năm 2005 khi ông Schmidt được điều đến căn cứ ở bang Virginia.

Hoạt động kinh doanh sau đó lụn bại, và hai vợ chồng nộp đơn phá sản sau khi mắc nợ gần 2 triệu USD.

Bà Jade buộc phải đi làm vũ công thoát y và sau đó quay lại nghề cũ để kiếm tiền trả nợ, vì thu nhập 60.000 USD/năm của người chồng không đủ trang trải mọi chi phí.

Khi sĩ quan Schmidt được chuyển đến căn cứ ở Coronado vào năm 2009, bà Jade "tuyển" chồng đóng các vai phụ để cắt giảm chi phí quay phim cho website của mình.

Chưa rõ chuyện gì đang chờ đợi quân nhân Mỹ, nhưng quân đội nước này có truyền thống khá nghiêm khắc về vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Trung úy Không quân Mỹ Michelle Manhart, chuyên viên huấn luyện, đã bị khiển trách và giáng cấp sau khi cô ta chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy vào năm 2007.

Hài quân Mỹ cũng sa thải hoặc áp dụng các biện pháp kỷ luật khác đối với hơn 10 quân nhân cả nam lẫn nữ vào năm 1980 vì xuất hiện trên tạp chí tươi mát.

Phi Yến