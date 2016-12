Nghị quyết cũng bị chính tác giả soạn thảo là Ai Cập rút lại.

Thật ra, dự thảo này hoàn toàn không có cơ hội được thông qua vì Mỹ chắc chắn sẽ phủ quyết. Điều gây bất ngờ là động thái rút lại của Ai Cập sau khi đã tự tay soạn thảo và vận động quyết liệt để đưa được ra biểu quyết trong Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

Nội dung chính của văn kiện là đòi Israel chấm dứt ngay việc xây dựng những khu định cư dành cho người Do Thái tại khu vực nói trên và coi đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế, trái ngược với định hướng chính trong giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là có 2 nhà nước cùng tồn tại.

Không có gì là khó hiểu khi Israel phản đối dự thảo bằng mọi giá và cũng thật dễ hiểu khi những văn kiện tương tự bị Mỹ phủ quyết. Ai Cập chủ động đưa ra dự thảo nghị quyết này với mục đích gia tăng áp lực buộc Israel đáp ứng những điều kiện cần thiết để nối lại đàm phán với Palestine. Sự phản đối của Israel không phải không có tác dụng gì nhưng không phải là quyết định nhất.

Lý do chính khiến Ai Cập rút lại dự thảo là sự can thiệp trực tiếp của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cairo quyết định chuyển từ thất bại được báo trước trong Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thành động tác tranh thủ cá nhân ông Trump. Vì nể mũi nên không vuốt mặt nhưng cũng có thể vì phải nể mũi nên không dám vuốt mặt.

