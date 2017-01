Quả báo Như một sự trả báo, nỗi ám ảnh của Nixon về “Phong bì X” một cách gián tiếp đã góp phần kết thúc sự nghiệp chính trị của ông trong vụ Watergate. Sau khi nhậm chức, Nixon đã chỉ thị cho các phụ tá thân tín bằng mọi giá phải truy tìm hồ sơ về “vụ ngừng ném bom” của Johnson. Trong một cuộc họp vào ngày 17.6.1971, Nixon yêu cầu đột nhập vào Viện Brookings sau khi nhận được báo cáo sai rằng hồ sơ nằm tại đây. “Đột nhập vào trong và lấy hồ sơ, cho nổ tung két sắt và lấy chúng”, Nixon nói, theo một đoạn ghi âm được giải mật. Mệnh lệnh của Nixon khiến những người như cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger ngạc nhiên. Ông hỏi: “Nhưng hồ sơ về ngừng ném bom có ích gì đối với ngài?”. Đáp lại, Nixon chỉ lấp liếm là nó có thể giúp bắt chẹt Johnson. Điều Kissinger không biết là hồ sơ về “vụ ngừng ném bom” chính là “Phong bì X” và Nixon lo ngại người tiền nhiệm nắm trong tay bằng chứng về nỗ lực phá hoại hòa đàm của ông (thực tế hồ sơ được Johnson chỉ thị cho Rostow cất giữ và cũng không chứa bằng chứng thuyết phục về sự dính líu của Nixon). Theo tác giả Ken Hughes trong cuốn sách xuất bản năm 2014 có tên Chasing Shadows: The Nixon Tapes, the Chennault Affair, and the Origins of Watergate (tạm dịch: Đuổi theo những chiếc bóng: Băng ghi âm của Nixon, vụ Chennault và nguồn gốc vụ Watergate), “Phong bì X” là một trong những lý do khiến Nixon đi đến quyết định tai hại là lập Đơn vị điều tra đặc biệt, một nhóm cảnh sát chìm của Nhà Trắng được biết đến nhiều hơn với biệt danh “Thợ hàn”, vì nhiệm vụ của họ là ngăn chặn những vụ rò rỉ tài liệu. Đúng một năm sau ngày Nixon ra lệnh đột nhập vào Viện Brookings, một vụ “nhập nha” khác diễn ra tại trụ sở Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ ở khách sạn Watergate. Năm người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 17.6.1972 và những gì xảy ra kế đó đã là một phần của lịch sử.