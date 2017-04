Theo Reuters, tổ lái trên chuyến bay 3411 từ phi trường quốc tế O'Hare ở Chicago đến Louisville vào ngày 10.4 đã yêu cầu 4 hành khách nhường ghế cho một tổ bay khác. Vì không ai tự nguyện rời khỏi máy bay, nên phía United Airlines quyết định chọn lựa ngẫu nhiên 4 hành khách.



Sự cố xảy ra khi một người đàn ông bị chọn cương quyết không rời máy bay với lý do mình là bác sĩ và cần phải đi kịp chuyến để khám bệnh. Sau đó, một trong 3 nhân viên an ninh sân bay được mời đến xử lý đã túm lấy vị khách và kéo ông ra khỏi ghế ngồi, rồi tiếp tục lôi xềnh xệch ra cửa máy bay. Các đoạn video do nhân chứng tại hiện trường đưa lên mạng cho thấy máu trào khỏi miệng người khách (ảnh). “Chúng tôi gần như cảm thấy mình bị bắt làm con tin”, nhân chứng tên Tyler Bridges kể lại.

Giám đốc điều hành United Airlines Oscar Munoz đã đổ thêm dầu vào lửa khi một mặt công khai xin lỗi về sự việc trên chuyến bay, nhưng mặt khác lại ủng hộ cách làm của nhân viên trong thư tín nội bộ, theo Reuters. Cơ quan Hàng không Chicago cho biết một trong 3 nhân viên an ninh không theo đúng quy trình khi xử lý và bị tạm đình chỉ để điều tra. Bộ Giao thông Mỹ cũng bắt tay vào cuộc nhằm xác định United Airlines có vi phạm luật lệ với hành động trên hay không.

Phía giới hữu trách chưa công bố danh tính của nạn nhân, nhưng Đài BBC dẫn lời một hành khách kế bên cho hay đó là một người gốc Việt, đã định cư ở Louisville, bang Kentucky, trong khoảng 20 năm. Còn tờ Courier-Journal dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ vị bác sĩ này tên David Dao.

Thụy Miên