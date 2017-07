Năm 2018, Việt Nam sẽ sử dụng hộ chiếu điện tử Trả lời Thanh Niên ngày 14.7, thiếu tướng Lê Xuân Viên, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72) - Tổng cục An ninh, Bộ Công an cho biết dự án hộ chiếu điện tử đang được triển khai thực hiện và dự kiến sẽ bắt đầu cấp cho công dân vào năm 2018. Theo thiếu tướng Lê Xuân Viên, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 22.11.2010 phê duyệt đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử VN” với mục tiêu đến năm 2015, hộ chiếu điện tử sẽ được cấp cho công dân VN. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan nên đề án bị chậm tiến độ. Hiện nay, A72 đang khẩn trương tiến hành và sắp đi vào triển khai thực hiện. Bộ Công an sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và phần mềm phục vụ cấp phát, kiểm soát và quản lý hộ chiếu điện tử trong các đơn vị thuộc Bộ Công an; đầu tư xây dựng Trung tâm phát hành khóa và chữ ký số quốc gia dùng ký và kiểm tra hộ chiếu điện tử, Trung tâm điều hành hệ thống và Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ chiếu điện tử và xuất nhập cảnh do Bộ Công an quản lý. Ngọc Lê