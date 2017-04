Ngày 7.4, quân đội Mỹ triển khai tên lửa hành trình tấn công vào máy bay Syria, đường băng, trạm nhiên liệu tại một căn cứ không quân ở nước này. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay tên lửa đã trúng nhiều mục tiêu. Đây được xem là phản ứng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với vụ tấn công bằng "khí độc" ngày 4.4 mà Washington đổ lỗi cho Damascus. Vụ tấn công nói trên xảy ra tại thành phố Khan Sheikhoun ở Syria, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng, theo Reuters. Phe nổi dậy Syria cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công, nhưng Damascus kiên quyết bác bỏ.

Ngoài phương án tấn công bằng tên lửa vừa được triển khai, CNN dẫn lời một số chuyên gia cho rằng còn có những phương án quân sự khác mà quân đội Mỹ có thể tiến hành ở Syria.





Không kích chiến lược

Mỹ có thể tìm cách thực hiện nhiều cuộc tấn công trừng phạt nhằm vào các tài sản quân sự của Syria hoặc thậm chí cả giới lãnh đạo nước này, theo chuyên gia Justin Bronk tại tổ chức nghiên cứu RUSI (Anh). Tuy nhiên, phương án này gặp trở ngại lớn là hệ thống phòng không của Nga ở Syria. Nga xây dựng hệ thống phòng không từ khi tham gia vào chiến dịch chống khủng bố ở Syria hồi năm 2015 và hệ thống này đang giúp Moscow kiểm soát hiệu quả phần lớn không phận Syria

Ông Bronk cho rằng có khả năng rất cao là Moscow sẽ không để Washington tiến hành tấn công Syria, nên quân đội Mỹ sẽ phải dùng chiến đấu cơ tàng hình như F-22 hoặc B-2 để tránh bị hệ thống phòng không Nga phát hiện. Nếu cuộc tấn công diễn ra, những mục tiêu bị nhắm tới có thể là các kho quân sự hoặc hệ thống phòng không của Syria.

Lập "vùng cấm bay”

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng có thể lập “vùng cấm bay” đối với không quân Syria, nhưng phương án này một lần nữa phần lớn phụ thuộc vào Nga. Ông Bronk phân tích nhiều chiến đấu cơ Nga bay trên bầu trời Syria giống loại không quân Syria sử dụng nên rất khó phân biệt dù sử dụng radar tiên tiến. Ông cho rằng việc lập "vùng cấm bay" ở Syria đồng nghĩa với việc Mỹ phải chấp nhận nguy cơ bắn nhầm chiến đấu cơ Nga.

Mỹ cũng có thể tiến hành kế hoạch thiết lập những khu vực an toàn ở Syria, theo ông Daniel Serwer, giám đốc Chương trình quản lý xung đột thuộc Đại học Johns Hopkins(Mỹ). Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington ủng hộ ý tưởng lập “vùng ổn định tạm thời” ở Syria để những người tị nạn có thể đi lại an toàn. Tuy nhiên, ông Tillerson không cung cấp chi tiết về kế hoạch bảo vệ những vùng đó nên vẫn có nguy cơ đụng độ quân sự với Nga, theo CNN. Chuyên gia Bronk cho rằng phương án lập vùng an toàn sẽ không có hiệu quả trừng phạt cao về Syria nhưng lại tốn kém và khó thực hiện.

Tấn công trên bộ



Một lựa chọn quân sự khác mà Mỹ có thể sử dụng, nhưng với khả năng rất thấp. Đó là tấn công trên bộ. Theo giới chức Mỹ tiết lộ với CNN hồi tháng 3, lực lượng đặc nhiệm, lính thủy đánh bộ và biệt kính lục quân của Mỹ đã được điều đến Syria. Tuy nhiên, theo chuyên gia Bronk, “rất khó có khả năng” Mỹ sẽ tiến hành các chiến dịch tấn công trên bộ ở Syria như đã làm ở Iraq hồi năm 2003. “Tôi nghĩ chính quyền ông Trump có thể thấy rằng phương án đó sẽ dẫn đến tình trạng sa lầy không lối thoát, chưa đề cập nguy cơ Mỹ xâm nhập những khu vực có lực lượng Nga đóng trú”.

Tương tự, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker tuyên bố với CNN rằng “rõ ràng Mỹ không muốn mắc kẹt vào cuộc chiến tranh trên bộ kéo dài, nhưng có những cách mà chúng ta có thể gửi tín hiệu tới Assad và tôi chắc rằng những kế hoạch đó đang được triển khai”.

Văn Khoa