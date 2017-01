The Donald, biệt danh của ông Trump, sinh ngày 14.6.1946 tại thành phố New York, là con thứ tư trong gia đình năm người con. Cha ông Trump là một nhà thầu xây dựng giàu có, và là con trai của một người nhập cư Đức. Mẹ ông Trump là người gốc Scotland. Thuở nhỏ, ông Trump được gửi học trong Học viện Quân sự New York, một trường nội trú tư thục và sau đó tốt nghiệp Đại học Pennsylvania năm 1968, lấy bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, ông Trump làm việc cho cha ông, chuyên thầu xây dựng và vận hành những căn hộ cho tầng lớp trung lưu ở thành phố New York. Nhưng đối với ông Trump, khu Queens và Brooklyn ở New York là chưa đủ, và sau đó ông bắt đầu mở rộng “đế chế” của mình là Tổ chức Trump LLC (tên công ty của ông) tại tòa nhà Trump ở khu Manhattan trong thập niên 1980, giành được nhiều hợp đồng xây dựng khách sạn, casino, căn hộ cao cấp… từ khắp nước Mỹ cho đến Ấn Độ. Tài sản thật của ông Trump vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Khai báo với Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, ông Trump tuyên bố ông có trên 10 tỉ USD. Trong khi đó tạp chí Forbes (Mỹ) khẳng định ông chỉ có không quá 4,5 tỉ USD. Ông Trump viết hàng loạt quyển sách kinh doanh thuộc hàng bán chạy nhất và trở nên nổi tiếng hơn khi là nhà sản xuất kiêm dẫn chương trình cho loạt chương trình thực tế “The Apprentice” (tạm dịch Người tập sự) của đài NBC (Mỹ) và cũng là “cha đẻ” của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Nhưng đài NBC đã “sa thải” Trump vì ông có những lời bình luận phỉ báng người Mexico. Sự nghiệp kinh doanh của ông Trump cũng có lúc thăng trầm, với bốn lần trong giai đoạn 1991-2009, các dự án khách sạn và casino của ông ở khu Bờ Đông bị phá sản. Trong suốt sự nghiệp của mình, Trump từng là người đi kiện và bị kiện trong hàng chục vụ kiện dân sự liên quan đến những hoạt động kinh doanh của ông. Về gia đình, ông Trump kết hôn 3 lần và có tổng cộng năm đứa con - trong đó có ba con với người vợ đầu là cựu người mẫu Cộng hòa Czech và ly dị vào năm 1992; một con gái với người vợ thứ hai là Marla Maples sau đó cũng ly dị; và một con trai với người vợ hiện tại là cựu người mẫu gốc Slovenia, bà Melania Trump.