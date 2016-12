Tên đầy đủ bản tiếng Anh của cuốn sách là Death by China: How America Lost its Manufacturing Base (tạm dịch: Chết bởi Trung Quốc: Mỹ mất ngành sản xuất ra sao), gây rất nhiều chú ý.



Ông Navarro, giáo sư Đại học California ở thành phố Irvine (bang California, Mỹ) từng cố vấn cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, cũng là tác giả của nhiều cuốn sách, phim tư liệu nổi tiếng khác cảnh báo về mối đe dọa của Trung Quốc đối với nền kinh tế Mỹ. Ông cũng cảnh báo về tham vọng bá chủ kinh tế và quân sự ở châu Á của quốc gia đông dân nhất hành tinh này.

Tổng thống đắc cử Trump ca ngợi ông Navarro là một kinh tế gia “nhìn xa trông rộng”, sẽ biết “thiết kế các chính sách thu hẹp thâm hụt thương mại, mở rộng tăng trưởng của chúng ta và ngăn chặn tình trạng việc làm ồ ạt đổ ra nước ngoài”. Với lý do đó, ông Trump đã chọn giáo sư Navarro làm lãnh đạo NTC, một cơ quan mới được lập.

Thương mại là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, một tỉ phú và một nhà đầu tư có máu mặt. Ông cho rằng Mỹ đã ký một loạt thỏa thuận thương mại với những điều khoản rất tồi và bất lợi cho nước Mỹ. Ông còn dọa khi làm tổng thống sẽ áp đặt các hàng rào thuế quan nặng nề đối với hàng hóa nhập từ Mexico và Trung Quốc.

Trong một bài xã luận đăng trên chuyên san Foreign Policy hồi tháng 11, ông Navarro và một cố vấn khác của ông Trump là Alexander Gray đã viết rằng ông Trump “sẽ không bao giờ hy sinh kinh tế Mỹ vì chính sách đối ngoại”.

tin liên quan Ông Trump đem Đài Loan ra ‘mặc cả’, Trung Quốc sẽ phản đòn ra sao? Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không hề giấu giếm ông muốn đem vấn đề Đài Loan ra mặc cả về chính sách “một Trung Quốc” của đất nước đông dân nhất hành tinh. Trung Quốc có những lựa chọn nào để “phản đòn”?



Ngoài vấn đề kinh tế, ông Navarro chắc chắn cũng không được Trung Quốc “ưa” vì một lý do khác: ông kêu gọi tăng cường quan hệ Mỹ - Đài Loan, đề nghị Mỹ giúp đỡ cho một chương trình phát triển tàu ngầm của Đài Loan. Ông cũng kêu gọi Mỹ nên ngưng dính dáng đến chính sách "một Trung Quốc", nhưng nói rằng không nhất thiết phải công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập.

Kiều Oanh