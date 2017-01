Trong buổi giao lưu với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago Club của mình ở thị trấn Palm Beach, bang Florida ngày 31.12.2016, ông Trump nói ông muốn các cơ quan tình báo Mỹ phải chắc chắn rằng họ đã đúng khi kết luận Nga đứng sau vụ tấn công mạng nhằm phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, theo AFP.

“Tôi chỉ muốn các cơ quan tình báo Mỹ phải chắc chắn, bởi vì đây là cáo buộc nghiêm trọng, và tôi muốn họ phải chắc chắn”, ông nói.

Ông Trump cũng lưu ý các cơ quan tình báo Mỹ từng phạm sai lầm khi kết luận chính quyền Saddam Hussein sở hữu vũ khí giết người hàng loạt, dẫn đến cuộc tấn công quân sự do Mỹ dẫn đầu vào Iraq vào năm 2003, gọi đây là “một thảm họa, và họ đã sai lầm”.

Vào ngày 29.12.2016, chính quyền Barack Obama đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, với cáo buộc Nga tấn công mạng các tài khoản email của những lãnh đạo đảng Dân chủ nhằm phá hoại cuộc bầu cử, giúp ông Trump (đảng Cộng hòa) đắc cử. Theo những biện pháp trừng phạt này, 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Mỹ. Ông Obama tuyên bố những biện pháp trừng phạt này là nhằm trả đũa “những vụ tấn công mạng chỉ có thể là do các quan chức cấp cao trong chính phủ Nga chỉ đạo”.

Ông Trump cảnh báo không nên sớm đổ lỗi cho Nga. “Tôi biết rất nhiều về những vụ tấn công mạng. Chúng ta khó có thể chứng minh ai thật sự đứng sau những vụ tấn công mạng. Vì thế, có thể là một ai khác. Và tôi cũng biết những điều mà người khác không biết và vì thế các cơ quan tình báo không thể chắc chắn về vấn đề này”.

Khi phóng viên muốn làm rõ “điều gì ông biết mà người khác không biết”, ông Trump đáp: “Mọi người sẽ tìm ra câu trả lời vào ngày 10 hay 11.1 tới”.

Ông Trump lên kế hoạch gặp lãnh đạo các cơ quan tình báo Mỹ để thảo luận về vụ Nga tấn công mạng, phá hoại bầu cử Mỹ, và giới quan sát nhận định ông không có dấu hiệu nào cho thấy muốn trả đũa Nga. Nga ban đầu tuyên bố sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ, nhưng Tổng thống Putin ngày 30.12.2016 lại tuyên bố chính phủ Nga sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa. Ngay sau đó ông Trump lên Twitter hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Putin, đồng thời ca ngợi ông Putin “rất thông minh”.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của an ninh mạng, ông Trump đáp đây là vấn đề “rất quan trọng” đối với chính phủ của ông sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1. “Đây là vấn đề rất quan trọng. Nếu quý vị có điều gì rất quan trọng, hãy viết ra giấy và gửi thư theo cách truyền thống, bởi vì không máy tính nào là an toàn. Tôi không quan tâm họ nói gì, không có máy tính nào an toàn cả”, ông Trump nói thêm.

Trong một vấn đề ngoại giao khác, ông Trump để ngỏ khả năng tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại Mỹ. Trong chuyến công du đến các nước Trung Mỹ, bà Thái sẽ quá cảnh tại thành phố Houston (bang Texas) trong hai ngày 7-8.1 và quá cảnh ở thành phố San Francisco (13-14.1) trên đường trở về Đài Loan.

Khi được hỏi liệu ông sẽ gặp bà Thái Anh Văn nếu bà quá cảnh ở Mỹ, ông Trump đáp: “Quá cảnh ở đây? Ở Mỹ hay Palm Beach? Chưa ai đề cập vấn đề này với tôi. Tôi sẽ không gặp bất kỳ ai từ đây cho đến ngày 20.1 bởi vì không phù hợp về mặt quy tắc. Nhưng chúng tôi sẽ xem xét”.

Ông Trump đã chọc giận Trung Quốc sau khi có cuộc điện đàm với bà Thái vào ngày 2.12.2016, và sau đó nói với đài Fox News ngày 11.12.2016 rằng ông không nhận thấy lý do Mỹ phải "bị ràng buộc với chính sách “một Trung Quốc” trừ khi chúng ta có được thỏa thuận với Trung Quốc về các vấn đề khác, bao gồm thương mại”. Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ không cho máy bay chở bà Thái bay qua không phận Mỹ.

Phúc Duy