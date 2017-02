Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump chỉ trích phán quyết của ông Robart là “lố bịch và sẽ bị đạp đổ”. “Khi một đất nước không còn có thể quyết định ai có thể và ai không có thể đến hay đi, nhất là vì lý do đảm bảo an toàn cho người dân và an ninh - đó là rắc rối lớn!”, ông Trump viết, theo AFP.



Trước đó, ông Robart hôm 3.2 đưa ra phán quyết tạm thời chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, sau khi tiếp nhận đơn kiện của tổng chưởng lý bang Washington, và phán quyết này có thể áp dụng trên toàn quốc.

Theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký vào ngày 27.1, Mỹ tạm ngừng tiếp nhận những người tị nạn trong vòng 120 ngày, ngừng tiếp nhận dân tị nạn Syria vô thời hạn, và cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia với đa số người dân theo Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen trong vòng 90 ngày.

Sắc lệnh này đã gây ra làn sóng phản đối từ người dân, các lãnh đạo đảng Dân chủ và chính quyền một số bang ở Mỹ cùng một số quốc gia trên thế giới, gây ra tình trạng hỗn loạn tại các sân bay khắp nước Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có đến 60.000 người từ 7 quốc gia kể trên đã bị hủy visa do sắc lệnh của ông Trump.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer ngày 3.2 khẳng định Bộ Tư pháp sẽ đấu tranh với tòa án để bảo vệ sắc lệnh hành pháp của ông Trump “mà chúng tôi tin rằng là hợp pháp và phù hợp”. “Sắc lệnh của Tổng thống là nhằm bảo vệ đất nước và ông có quyền và trách nhiệm bảo vệ nhân dân Mỹ”, ông Spicer nói.

Nhưng sau khi ông Trump lên tiếng phản đối, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao trong cùng ngày 4.2 lại tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết, tức những cư dân bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh nói trên nay có thể đến Mỹ.

Phúc Duy