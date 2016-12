Đoàn ca múa nhạc quân đội mang tên Alexandrov có tên đầy đủ là Đoàn ca múa nhạc hàn lâm quân đội Nga Alexandrov, tiền thân là Dàn hợp xướng Hồng quân, được thành lập vào ngày 12.10.1928 và được coi là một trong 5 đoàn ca múa nhạc dân gian nối tiếng nhất của Nga, theo Russia Beyond The Headlines.



Đây là đoàn ca múa nhạc quân đội lớn nhất của Nga, lần đầu tiên biểu diễn vào ngày 12.10.1928 tại sân khấu Nhà hát trung tâm Hồng quân chỉ với 12 người. Đến ngày 10.7.1949, tên của đoàn được đặt theo tên của người thành lập là ông Alexander Vasilievich Alexandrov. Ông cũng là người viết nhạc cho quốc ca Liên Xô. Năm 1979, đoàn ca múa nhạc này nhận được chứng nhận là nhóm nhạc chuyên nghiệp, xếp vào hạng "hàn lâm".

Dàn hợp xướng của đoàn ca múa nhạc quân đội Alexandrov được coi là một trong những dàn hợp xướng nam hay nhất thế giới. Theo tờ báo Nga mô tả, đoàn sở hữu sự hài hoà và thanh khiết của một dàn hợp xướng thành công, đồng thời có sự tươi sáng và tự nhiên, kế thừa từ truyền thống trình diễn nhạc dân gian.

Dàn nhạc của đoàn ca múa nhạc Alexandrov có cấu trúc độc đáo gồm nhiều nhạc cụ dân gian của Nga như đàn domra, đàn balalaika... Trong thời gian diễn ra Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức, đoàn ca múa nhạc Alexandrov đại diện cho quân đội trình diễn hơn 1.500 lần. Những tác phẩm nổi tiếng mà đoàn thể hiện gồm The Volga Boatmen's Song, Katyusha, Kalinka, Ave Maria.

Đoàn ca múa nhạc quân đội Alexandrov nhận được nhiều giải thưởng cao quý trong sự nghiệp phục vụ của mình. Năm 1935, đoàn nhận Huân chương danh dự Cờ Đỏ. Năm 1949, trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, đoàn nhận huân chương Cờ Đỏ lần thứ hai, bên cạnh đó còn có nhiều giải thưởng quốc tế khác.

Trong chuyến bay ngày 25.12, trên chiếc máy bay Tu-154 cất cánh từ thành phố Sochi, các thành viên của đoàn ca múa nhạc Alexandrov nằm trong số 84 hành khách, dự kiến đến căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Lakatia (Syria) để biểu diễn phục vụ quân nhân Nga nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Hồi tháng 1.2016, đoàn ca múa nhạc quân đội này cũng biểu diễn tại Hmeimim.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov cho biết 64 thành viên của đoàn ca múa nhạc quân đội Alexandrov gồm cả giám đốc Valery Khalilov có mặt trên máy bay Tu-154 bị rơi ngày 25.12 ở Biển Đen. Ngoài ra, cục trưởng Cục văn hoá Bộ Quốc phòng Nga Anton Gubankov cũng nằm trong số các hành khách của chuyến bay xấu số này.

TASS dẫn thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho hay không phát hiện người nào sống sót sau vụ rơi máy bay. Trong khi đó, thi thể của những nạn nhân đầu tiên cũng đã được tìm thấy tại vùng biển gần Sochi và được đưa vào đất liền.

Sputnik dẫn các nguồn tin cho biết nguyên nhân khiến máy bay rơi có thể là do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của phi công. Chủ tịch Uỷ ban an ninh và quốc phòng thuộc Hội đồng liên bang Nga, ông Viktor Ozerov bác bỏ khả năng máy bay Tu-154 rơi là do tấn công khủng bố.

