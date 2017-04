Buổi nói chuyện do ngân hàng Cantor Fitzgerald ở Phố Wall (TP.New York, Mỹ) tổ chức dự kiến diễn ra vào tháng 9 và cựu Tổng thống Obama sẽ là nhân vật phát biểu chủ đạo. The New York Times ngày 26.4 dẫn nguồn thạo tin xác nhận ông Obama đã đồng ý nhận thù lao 400.000 USD, ngang bằng mức lương của ông trong một năm làm việc tại Nhà Trắng.



Mức thù lao buổi nói chuyện của ông Obama được cho là cao hơn nhiều so với những tổng thống về hưu khác. Thù lao trung bình của cựu Tổng thống Bill Clinton là 200.000 USD/buổi, trong khi ông George W. Bush được trả từ 100.000-175.000 USD. Ngoài ra, mức thù lao này cũng cao gần gấp đôi so với số tiền 225.000 USD mà cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhận được sau 3 buổi diễn thuyết cho ngân hàng Goldman Sachs năm 2015, theo BBC.

Ngoài việc diễn thuyết, cựu Tổng thống Obama và phu nhân Michelle hồi tháng 2 cũng đạt thỏa thuận xuất bản sách trị giá hàng chục triệu USD.

Từ sau khi mãn nhiệm được 3 tháng, ông Obama ngày 24.4 bắt đầu tham dự các chuỗi sự kiện trước công chúng và riêng tư khi có buổi nói chuyện với các bạn trẻ ở thành phố Chicago.

Theo The New York Times, ông Obama dự kiến sẽ có bài diễn thuyết tại thành phố Boston vào ngày 7.5, gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và tham dự các buổi diễn thuyết có trả thù lao ở châu Âu trong cùng tháng này.

Bảo Vinh