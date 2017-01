Cựu đại sứ Anh tại EU, ông Ivan Rogers gần đây được cho là đã có cuộc trao đổi kín với cựu thủ tướng David Cameron về việc tiến trình Brexit do chính phủ của bà Theresa May điều hành đang rơi vào hỗn loạn. Ông Rogers mới từ chức hôm 3.1.



Theo The Independent, ông Rogers cho rằng chính phủ của bà May không chuẩn bị đầy đủ cho sự hỗn loạn trong thời gian Anh rời EU. Đáp lại tuyên bố này, Thủ tướng May ngày 8.1 nói với Sky News rằng nội các của bà không hề hỗn loạn về Brexit.

"Trong những tuần sắp tới, tôi sẽ công bố thêm chi tiết về kế hoạch đối với nước Anh. Đó là về việc đạt được thoả thuận tốt cho Brexit và vấn đề cải cách kinh tế. Bên cạnh đó là những thoả thuận hợp lý, công bằng cả trong nước và quốc tế", bà May nói.

Như lời Thủ tướng Anh xác nhận, Điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisbon sẽ được kích hoạt vào cuối tháng 3.2017 để tiến trình Brexit chính thức bắt đầu. Bà May cho biết những vấn đề về thương mại và nhập cư sẽ nằm trong cuộc đàm phán giữa Anh và EU.

Theo bà May, việc rời EU sẽ giúp Anh nắm quyền kiểm soát vấn đề nhập cư, đặt ra những quy tắc trong việc cho người nhập cư từ các nước EU đến Anh. Bên cạnh đó, Anh cũng sẽ tìm cách đạt được những thoả thuận thương mại công bằng nhất với EU.

Tuyên bố của bà May được đưa ra sau những phàn nàn của Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon rằng phía Scotland nhận được quá ít thông tin về Brexit, theo Reuters.

Bà Sturgeon ngày 8.1 cho rằng "không thể chấp nhận được" khi đã 6 tháng kể từ ngày Anh bỏ phiếu rời EU, nhưng đến giờ bà vẫn không được thông báo gì nhiều về kế hoạch Brexit.

Scotland trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6.2016 đã chọn ở lại EU (62%), tuy nhiên kết quả trên toàn Liên hiệp Anh lại nghiêng về phía Brexit (52%). Thủ hiến Sturgeon cũng là người thuộc phe phản đối Brexit.

Bảo Vinh