Báo Mainichi ngày 23.4 cho hay, qua xét nghiệm ADN, các nhà điều tra đã khẳng định vết máu tìm thấy trên chiếc xe hơi màu bạc của nghi phạm Yasumasa Shibuya chính là của bé Linh.



Từ kết quả này, cảnh sát tỉnh Chiba kết luận đây chính là chiếc xe mà nghi phạm dùng để phi tang xác bé Linh.

Ngày 14.4, khi bắt giữ nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ 2 chiếc xe của người này. Trong xe, cảnh sát đã thu thập được một ít tóc, dấu vân tay và vết máu. Theo Sankei ngày 21.4, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu ADN tìm thấy từ tóc và vân tay trên xe của nghi phạm Shibuya trùng khớp với mẫu ADN của bé Linh.

Ngoài ra theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, chiếc xe màu bạc của Shibuya đã xuất hiện trên con đường lớn gần khu vực phát hiện thi thể và tư trang của bé Linh trong vòng vài giờ, từ chiều đến tối 24.3 (đúng ngày bé gái bị mất tích). Nghi phạm Shibuya trước đó đã bị cơ quan điều tra nghi vấn bắt cóc và giấu bé Linh trong xe cắm trại của y và sau đó dùng xe hơi chở thi thể bé đi phi tang.

Tới nay, tất cả những bằng chứng này càng từng bước khẳng định nghi phạm chính là hung thủ.

Nghi phạm bị ám ảnh ấu dâm và mê truyện tranh

Theo tờ News Post Seven, nhà tâm thần học Katada Tamami (tác giả nhiều cuốn sách về tội phạm phân tâm học) đã cho rằng nghi phạm Shibuya bị ám ảnh về ấu dâm do trong gia đình có người mẹ quá hung dữ. Theo chuyên gia này phân tích, nếu người mẹ trong nhà có tính cách quá mạnh mẽ, thậm chí gây khiếp sợ cho người con, thì xu hướng người con sau này trong quá trình trưởng thành sẽ sợ hãi phụ nữ trưởng thành, chỉ mong tìm đến những người ít tuổi hơn để tìm kiếm cảm giác an toàn và được che chở.

Theo ghi nhận của những người dân sống quanh khu vực nhà nghi phạm, nhiều thế hệ gia đình Shibuya đã sinh sống ở khu nhà chung cư 4 tầng gần ga Mutsumi, thành phố Mutsudo, tỉnh Chiba.

Ông bà ngoại Shibuya từng làm nghề vận tải, rồi kinh doanh bất động sản. Mẹ của Shibuya thừa kế tài sản từ bố mẹ và tiếp tục việc kinh doanh này. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, bà có một cô con gái, sau đó bà tái hôn với bố của nghi phạm vốn là một nhân viên bưu điện. Tuy nhiên cuộc hôn nhân thứ hai này cũng nhanh chóng kết thúc bởi người chồng không chịu được tính khí của vợ.

Một số người thân của mẹ nghi phạm cũng xác nhận bà rất nóng tính, sẵn sàng quát tháo khi không làm đúng ý mình. Khác hẳn với mẹ, nghi phạm hồi nhỏ lại rất nhút nhát và hay bị bắt nạt, thậm chí gục xuống bàn khóc khi bị bạn bè trêu chọc vì thân hình to béo.

Do ít bạn, không mấy hòa đồng, nghi phạm chủ yếu giải trí với truyện tranh và phim hoạt hình, đặc biệt thích những đoạn có bé gái. Học lên cấp ba, sở thích của Shibuya ngày một rõ nét hơn. Một bạn học cũ của nghi phạm kể lại rằng Shibuya thường bị các bạn nữ trong lớp xa lánh do thích đọc truyện tranh về các bé gái nhỏ tuổi hoặc nữ sinh nhỏ bé, tính cách yếu đuối.

Nghi phạm từng khiến nhiều người quen phải kinh ngạc và thấy khó hiểu khi rao bán đấu giá quần áo của con mình trên một website bán hàng, vì người Nhật không có thói quen sử dụng lại quần áo trẻ con đã qua sử dụng.

Người dân ở TP.Matsudo lập bàn thờ tưởng niệm bé Linh

NHK ngày 22.4 cho biết người dân khu vực Mutsumi, thành phố Matsudo, tỉnh Chiba (Nhật Bản) đã lập bàn tưởng niệm bé Linh để thể hiện lòng tiếc thương cô bé xấu số. Chiếc bàn được phủ khăn trắng, trên đặt những bó hoa mà mọi người đến viếng dành cho em, phía trên treo di ảnh bé Linh. Được biết, bàn tưởng niệm bé sẽ được đặt liên tục tới hết ngày 13.5, tròn 49 ngày sau khi thi thể bé Linh được tìm thấy bên bờ sông (26.3).

Lucy Nguyễn