Tổng thống Obama trao huân chương Tự do cho Phó tổng thống Joseph Biden Trong sự kiện tại Nhà Trắng ngày 12.1, Tổng thống Obama đã trao huận chương Tự do cho người bạn tri kỷ - Phó tổng thống Joseph Biden nhằm tôn vinh sự phục vụ của ông đối với nước Mỹ, theo The Washington Post. Sự kiện này khiến ông Biden hoàn toàn bất ngờ và đã khóc khi được tổng thống đeo huân chương danh dự. Ông nói không hề hay biết việc mình được trao huân chương. "Tôi không xứng đáng với điều này, nhưng tôi biết nó xuất phát từ trái tim của tổng thống", ông Biden nói.