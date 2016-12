Báo Washington Post ngày 27.12 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc chính quyền Obama công bố các biện pháp trừng phạt Nga đã cận kề tới nơi, hiện giai đoạn đang hoàn thành các chi tiết cuối cùng. Các biện pháp trừng phạt này có thể được công bố ngay trong tuần này. Theo lời các quan chức trên, việc trừng phạt Nga bao gồm cả các biện pháp mật.



Chính quyền Mỹ tố cáo Nga đứng sau các vụ tấn công mạng trong thời gian trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8.11 vừa qua, làm lộ những thông tin bất lợi đối với ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Nga vì thế bị tố là can thiệp cuộc bầu cử Mỹ - một cáo buộc mà cả Nga lẫn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đều bác bỏ.

Tổng thống Obama mới đây đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ phản ứng trước sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử.

Trong nhiều tuần qua, Nhà Trắng đã dành nhiều thời gian để thảo luận cách thức sửa đổi một sắc lệnh hành pháp được ban hành hồi năm 2015, trong đó cho phép chính quyền hành động trước các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài. Tuy nhiên sắc lệnh này hiện không thể áp dụng cho trường hợp Nga bị tố cáo can thiệp vào cuộc bầu cử.

Theo lời các quan chức trên - những người giấu tên vì không có quyền tiết lộ thông tin nội bộ đang được thảo luận - giữa bối cảnh giờ ra đi của ông Obama đã gần điểm, chính quyền đang chạy đua với thời gian để điều chỉnh quyền được can thiệp trong trường hợp liên quan đến cáo buộc với Nga. Các biện pháp đang được tính tới là đưa hệ thống bầu cử vào hạng mục “cơ sở hạ tầng then chốt” của Mỹ để cáo buộc trên thuộc thẩm quyền được phản ứng. Một cách khác là sửa đổi sắc lệnh 2015 để có thể áp dụng với mối đe dọa không có trong sắc lệnh: can thiệp cuộc bầu cử.

Ngoài ra, các quan chức trên tiết lộ chính quyền Obama cũng tính tới những biện pháp để ngăn chặn tối đa khả năng người đang chờ tới ngày vào Nhà Trắng - ông Trump - đảo ngược lại mọi thứ.

Ông Obama có nhiều lý do để lo lắng: tổng thống đắc cử từng nhiều lần ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng lúc bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga can thiệp để “dìm hàng” bà Clinton (điều đồng nghĩa với việc giúp đỡ ông Trump). Theo lời ông Trump, đảng Dân chủ cố tình dựng chuyện Nga can thiệp để làm lu mờ những thông tin khó xử đã bị moi ra và công bố.

Kiều Oanh