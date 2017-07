Trên Twitter trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp đầu tiên bên lề Hội nghị cấp cao G20 ở Đức hôm 7.7 đã thảo luận về việc thành lập “một đơn vị an ninh mạng bất khả xâm phạm” nhằm đối phó nguy cơ tin tặc phá hoại những cuộc bầu cử.



Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ngay lập tức chỉ trích dữ dội đề xuất này với lập luận Mỹ không thể tin tưởng Nga. Họ chất vấn liệu Washington có thể hợp tác với Moscow giữa lúc đang điều tra cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu Tổng thống Mỹ năm 2016 hay không. Thượng nghĩ sĩ Lindsey Graham còn tuyên bố đây là một ý tưởng “ngớ ngẩn”.

Các cố vấn của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Ngân khố Steve Mnuchin buộc phải lên tiếng giải thích. Ông Mnuchin nói rõ hai lãnh đạo Nga và Mỹ đã bàn về thành lập “một đơn vị an ninh mạng nhằm đảm bảo không có chuyện can dự vào các cuộc bầu cử và sẽ phối hợp tăng cường an ninh mạng”.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, cũng trên Twitter, Tổng thống Trump viết: “Sự thật là Tổng thống Putin và tôi đã thảo luận về việc thành lập một đơn vị an ninh mạng, nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra. Không thể”.

Trong hàng loạt dòng tin trên Twitter ngày 9.7, Tổng thống Trump cũng hé lộ nhiều chi tiết trong cuộc gặp kín với Tổng thống Putin. Tổng thống Trump cho biết ông “nhấn mạnh với Tổng thống Putin hai lần về cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử. Ông ấy kịch liệt bác bỏ cáo buộc này”.

Tổng thống Trump cho biết thêm: “Chúng tôi đã đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria để cứu nhiều mạng người. Giờ là lúc hướng đến phối hợp mang tính xây dựng với Nga”.

Khu vực miền nam Syria đã yên tiếng súng sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào ngày 9.7. Thỏa thuận ngừng bắn được Mỹ, Nga và Jordan nhất trí nhằm giảm leo thang căng thẳng tại 3 tỉnh miền nam Syria và được thông báo trong cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin hôm 7.7.

