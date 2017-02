Ông Mattis cũng là thành viên đầu tiên trong nội các mới công du nước ngoài. Việc này càng đáng được chú ý khi về phương diện chính trị an ninh, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump dành ưu tiên hàng đầu cho cuộc chiến chống khủng bố và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và ông Trump không giấu giếm chủ ý xem xét lại toàn bộ mối quan hệ giữa Mỹ với NATO và các đồng minh quân sự truyền thống như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chuyến công du của ông Mattis, cùng với việc ông Trump sẽ đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong những ngày tới, phản ánh chủ ý của chính quyền mới ở Mỹ là trấn an hai đồng minh quân sự chiến lược truyền thống, nhằm vừa duy trì mối quan hệ ấy vừa thích ứng nó vào những đòi hỏi mới từ phía Mỹ, cụ thể là đóng góp tài chính nhiều hơn để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Washington.

Nhưng đồng thời qua đó cũng có thể thấy chính quyền mới ở Mỹ vẫn rất coi trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hiện lo ngại sâu sắc về mối đe dọa đối với lợi ích chiến lược ở khu vực này, cụ thể là từ Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc và Nhật Bản vì thế vẫn rất quan trọng đối với Mỹ.

Hiện tại, mọi dấu hiệu đều cho thấy ông Trump và cộng sự chưa có chiến lược an ninh và đối ngoại mới riêng mà vẫn theo định hướng của thời trước. Chừng nào còn như thế, chừng đó chính quyền của ông Trump vẫn còn phải trấn an đồng minh. Trấn an đồng minh như NATO hay Hàn Quốc và Nhật Bản thì chính quyền của ông Trump mới có thể tập trung vào ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt IS.

Thảo Nguyên