Hãng thông tấn CHDCND Triều Tiên KCNA vừa bất ngờ đăng lên trang tiếng Anh của mình bài xã luận tựa đề Are you good at dancing to the tune of others (tạm dịch: Bạn có giỏi làm theo ý người khác?). Bài viết không đề cập đích danh Trung Quốc nhưng có đoạn: “Những ngôn từ mạnh bạo, hăm dọa như “bước cần thiết” và “phản ứng ở mức quyết định” lại được nghe từ một nước gần CHDCND Triều Tiên”. “Đặc biệt, quốc gia đó nói nhảm rằng Triều Tiên phải xem xét lại tầm quan trọng của quan hệ song phương”, bài viết nhấn mạnh.

Bài xã luận được ký tên tác giả Jong Phil còn chỉ ra: “Báo chí chính thống của quốc gia đó ngày 18.4 nói việc Triều Tiên đeo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đã khiến Mỹ chuyển từ đối thủ trở thành bên ủng hộ của họ”. Hôm 18.4 là ngày tờ Hoàn Cầu thời báo đăng bài xã luận có đoạn: “Việc Bình Nhưỡng đeo đuổi dai dẳng chương trình hạt nhân, bất chấp phản đối của thế giới, đã khiến Trung Quốc và Mỹ, vốn là kẻ thù của nhau trong Chiến tranh Triều Tiên trở thành đối tác. Nếu Bình Nhưỡng tiếp tục theo con đường của mình, thì Trung Quốc và Mỹ chắc chắn sẽ gia tăng biện pháp trừng phạt”. Từ đó, tác giả Jong Phil cảnh báo: “Nếu tiếp tục áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên như bên khác muốn sau khi phán xét sai ý chí của Bình Nhưỡng, quốc gia đó có thể được kẻ thù của Triều Tiên khen ngợi, nhưng nên sẵn sàng đối mặt hậu quả thảm khốc trong quan hệ song phương”.

Yonhap ngày 22.4 dẫn lời giới quan sát cho rằng bài bình luận mới là sự thể hiện công khai hiếm hoi sự bất bình của Triều Tiên đối với những động thái gần đây của Trung Quốc. Mới đây, Bắc Kinh tuyên bố ủng hộ thông cáo của HĐBA LHQ lên án vụ Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo hôm 16.4. Ngoài ra, giới chuyên gia và truyền thông Trung Quốc còn kêu gọi tăng cường biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân.

Chưa hết, cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ khen ngợi Trung Quốc đã có nỗ lực nhằm kiềm chế “mối đe dọa” từ Triều Tiên, theo Reuters. Cũng trong hôm qua 22.4, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố rằng tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ đến vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản trong vài ngày tới trong bối cảnh có suy đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa để đánh dấu 85 năm thành lập lực lượng vũ trang vào ngày 25.4.

Văn Khoa