Phát biểu với giới báo chí tại thành phố New York ngày 25.9, Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho cảnh báo Bình Nhưỡng có thể bắn hạ máy bay ném bom Mỹ, dù chúng đang di chuyển trong không phận quốc tế, theo đài NPR.

Cảnh báo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “sẽ không còn trụ được lâu”. Hồi cuối tuần trước, Mỹ đã triển khai oanh tạc cơ B-1B Lancer được hộ tống bởi chiến đấu cơ F-15C Eagle đến không phận quốc tế ở phía đông Triều Tiên.

Chuyên san The National Interest (Mỹ) dẫn lời giới chuyên gia cho rằng không quân Triều Tiên có một số chiến đấu cơ tương đối hiện đại có thể đe dọa chiến đấu cơ Mỹ, trong đó phiên bản đầu của các tiêm kích thời Liên Xô cũ MiG-29 Fulcrum và MiG-23 Flogger.

Tuy nhiên, cả hai loại này đều khó lòng đến gần một chiếc oanh tạc cơ B-1B, B-52 hoặc máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit mà không bị chiến đấu cơ hộ tống của Mỹ ngăn chặn và bắn hạ. Không quân Triều Tiên chỉ có thể tiếp cận máy bay ném bom Mỹ thành công nếu tấn công bất ngờ khi các máy bay này không được hộ tống.

Tuy nhiên, Triều Tiên lại có cơ hội tốt hơn để bắn hạ một máy bay ném bom Mỹ bằng tên lửa đất đối không nếu oanh tạc cơ này nằm trong tầm bắn, theo The National Interest. Dù phần lớn khả năng phòng không của Triều Tiên còn phụ thuộc vào các hệ thống thời Liên Xô, Bình Nhưỡng vẫn có vũ khí nội địa lợi hại.

“Họ có nhiều SAM [tên lửa đất đối không] cũ do Liên Xô sản xuất, gồm S-75, S-125, S-200 và Kvadrat, vẫn còn trong tình trạng sử dụng được. Họ đã tự sản xuất S-75 và những tên lửa này có lẽ đã được nâng cấp. Ngoài ra, kể từ thập niên 2010, Triều Tiên đã tự chế tạo một hệ thống SAM hiện đại mà Hàn Quốc và Mỹ gọi là KN-06”, nhà nghiên cứu Vasily Kashin tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và châu Âu toàn diện ở Moscow nhận định với The National Interest.

Hiện không rõ Bình Nhưỡng đã sản xuất bao nhiêu khẩu đội KN-06, nhưng đây là loại vũ khí có thể sánh với phiên bản đầu của hệ thống phòng không S-300 do Nga chế tạo, theo ông Kashin. Chuyên gia này cho biết thêm theo một số nguồn tin ở Hàn Quốc, KN-06 đã được thử nghiệm thành công, với tầm bắn tối đa được cho là 150 km. Một trong những lý do KN-06 không được chú ý dù có nhiều thông tin về loại vũ khí này đã được tiết lộ là vì giới phân tích phương Tây thường đánh giá thấp khả năng sản xuất vũ khí của Triều Tiên, theo The National Interest.

Cũng theo The National Interest, Washington không thể xem nhẹ lời đe dọa bắn hạ máy bay Mỹ của Triều Tiên vì việc này đã từng xảy ra.

Vào ngày 15.4.1969, chiến đấu cơ MiG-21 thuộc không quân Triều Tiên đã bắn hạ máy bay trinh sát EC-121 của hải quân Mỹ ở vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, khiến tất cả 31 người Mỹ trên khoang thiệt mạng.

Văn Khoa