Cụ thể, danh sách gồm có những vật liệu và thiết bị phát triển tên lửa, phần mềm liên quan đến chế tạo rốc-két hay các loại máy không người lái, tàu ngầm, cảm biến và laser, camera tốc độ cao, động cơ máy bay, khung sườn xe tải 6 bánh, máy nghiền, khuôn đúc, thiết bị liên lạc..., theo Reuters.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định danh sách mới phù hợp với yêu cầu của những biện pháp trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc đưa ra trong tháng 11.2016 nhằm trừng phạt đợt thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên hồi tháng 9.

Trong tháng trước, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi các công ty nước này chú ý những biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên, đặc biệt biện pháp liên quan đến cấm nhập than đá, để tránh gây ra tổn thất kinh tế không cần thiết.

Trung Quốc được cho là quốc gia duy nhất mua than đá của Triều Tiên, một trong số ít nguồn thu của chính quyền Bình Nhưỡng. Trong năm 2016, Trung Quốc đã nhập khẩu 22,5 triệu tấn than đá từ nước láng giềng, tăng 14,5% so với năm 2015, theo Reuters.

Bắc Kinh công bố danh sách nói trên trong bối cảnh có quan ngại rằng Bình Nhưỡng sớm phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn có thể vươn tới bờ biển phía tây của Mỹ. Giới chức Mỹ hồi tuần trước cho hay đã thấy nhiều dấu hiệu Triều Tiên có thể đang chuẩn bị đợt phóng tên lửa mới.

Văn Khoa