Ngày 24.12, một số quan chức Mỹ khẳng định với kênh Fox News rằng quân đội Trung Quốc đã vận chuyển hai hệ thống tên lửa đất đối không CSA-6b và HQ-9 tới đảo Hải Nam. Theo những quan chức này, cộng đồng tình báo Mỹ dự đoán Hải Nam chỉ là nơi trú đóng “tạm thời” của các tên lửa và chúng sẽ sớm được triển khai tới các đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở Trường Sa hoặc đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Nếu dự đoán của giới tình báo Mỹ chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai phi pháp hệ thống tên lửa đất đối không tới Trường Sa.

Tàu Liêu Ninh sẽ tập trận ở Biển Đông Ngày 24.12, Hoàn Cầu thời báo đưa tin tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cùng đội khu trục hạm và chiến đấu cơ đa nhiệm J-15 vừa tiến hành tập trận ở Hoàng Hải. Trong đó, các chiếc J-15 cất cánh từ tàu Liêu Ninh đã diễn tập tiếp liệu trên không và tác chiến. Cũng theo Hoàn Cầu thời báo, tàu sân bay Liêu Ninh cùng đội khu trục hạm sẽ tiến hành những cuộc tập trận tương tự ở Biển Đông và biển Hoa Đông.



Hồi tháng 2, Fox News đưa tin những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã điều HQ-9 tới Phú Lâm, làm dấy lên làn sóng lên án từ nhiều nước. Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định việc Trung Quốc bố trí tên lửa đối không tại Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Còn một số chuyên gia quốc tế cho rằng động thái triển khai tên lửa đất đối không đến Phú Lâm có thể là bước chuẩn bị để Bắc Kinh tuyên bố lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.