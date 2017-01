Năm đặc biệt đối với ASEAN

2017 là năm đặc biệt đối với không chỉ Philippines mà còn cả ASEAN vì nó đánh dấu khối này tròn 50 tuổi. Vào ngày 8.8.1967, ASEAN được thành lập bởi Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Sau đó, ASEAN kết nạp thêm 5 nước Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tạo thành một khối 10 thành viên như hiện nay, với tổng dân số khoảng 625 triệu người và GDP ước tính 2.800 tỉ USD vào năm 2015, theo báo Tempo.

Nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, Tập đoàn bưu chính Philippines (PHLPost) ngày 15.1 phát hành tem in dòng chữ ASEAN 50, PHILIPPINES 2017 và chủ đề của năm “Hợp tác để thay đổi, hội nhập thế giới”. PHLPost đã in 101.000 con tem ASEAN, với giá 12 peso (5.450 đồng)/con, theo báo The Phililipine Star.