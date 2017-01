Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngày 5.1 đã xác minh làm rõ chủ của lô hàng gồm 108 khẩu súng kim loại bắn đạn bi. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành các thủ tục để mời chủ lô súng bắn đạn bi này tới trụ sở công an để làm việc. Đây là lô hàng súng kim loại bắn đạn bi có độ sát thương rất cao và bị cấm kinh doanh buôn bán.