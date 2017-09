Liên quan đến vụ Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang xe tải chở gần 1,5 tấn hàng nghi ngà voi trước đó ít ngày, sáng 24.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết sau khi tạm giữ tang vật, lực lượng công an đã tiến hành trưng cầu giám định và kết quả giám định xác nhận toàn bộ số hàng trên là ngà voi thật.