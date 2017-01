Tối 29.1, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kiên Giang, vào lúc 12 giờ 45 cùng ngày, đơn vị này nhận được tin báo của người dân có tàu cá bị cháy trên sông Cái Bé thuộc ấp An Minh, xã Bình An, H.Châu Thành.

Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều 1 xe tải , 1 xe chuyên dùng, 2 máy bơm chữa cháy và 28 cán bộ chiến sĩ xuống ngay hiện trường để chữa cháy. Sau đó, đơn vị tăng cường thêm 1 xe chữa cháy, bọt chữa cháy và 1 số cán bộ chiến sĩ, kết hợp với lực lượng địa phương. Đến 16 giờ 50, đơn vị đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Không có thiệt hại về người, tuy nhiên có 2 tàu cá bị cháy là tàu KG 91537 (do ông Trương Nhật Quyền, 48 tuổi, trú tại 438 Mạc Cửu, P.Vĩnh Quang làm chủ) và tàu KG 94242 (do ông Lâm Thanh Tấn, 49 tuổi, trú tại 123 Lâm Quang Ky, P.Vĩnh Bảo làm chủ).

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy. Xuân Lam