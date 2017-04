Khoảng 7 giờ ngày 16.4, tài xế Nguyễn Phi Hùng (chưa rõ tuổi, địa chỉ) điều khiển xe buýt BS 71B-005.48 chở 20 hành khách lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Hàm Luông đi TP.Bến Tre (Bến Tre).

tin liên quan Xe buýt lật, đè chết hai vợ chồng đi xe máy Trong lúc đang chạy, do tránh một chiếc xe máy đang băng qua đường, chiếc xe buýt leo lên dải phân cách, bị lật, đè chết 2 vợ chồng người đi xe máy.

Khi đến đoạn thuộc xã Bình Phú, TP.Bến Tre, phát hiện xe máy do ông Phạm Văn Sơn điều khiển, chở vợ là bà Nguyễn Hữu Chi (cùng 59 tuổi, ngụ Bến Tre) băng qua đường, nên tài xế Hùng thắng gấp. Bất ngờ xe buýt lao lên dải phân cách, lật ngang, đè vợ chồng ông Sơn tử vong tại chỗ, 6 hành khách trên xe buýt bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre và Ban An toàn giao thông tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị thương mỗi trường hợp 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong 10 triệu đồng.



Khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, xe container đầu kéo BS 51D-067.86 (chưa xác định người điều khiển) chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) hướng từ TP.HCM về Bình Dương. Khi đến đoạn giao nhau với đường Thủ Khoa Huân (P.Thuận Giao) thì bất ngờ tông vào xe khách BS 51B-192.58 do tài xế Trần Văn Tâm (44 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển. Cú tông mạnh của xe container làm xe khách lật ngang ra đường, xe container bị bể nát phần đầu. Khoảng 10 người trên xe khách bị thương.

tin liên quan Tai nạn giao thông, xe khách lật ngang, xe container nát đầu Vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng nay 16.4, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) làm nhiều hành khách bị thương.

Cũng trong hôm qua, lúc 15 giờ 30, xe tải BS 43C-090.09 lưu thông trên tuyến đường ĐT 609B (Quảng Nam) khi đến địa phận xã Đại Hiệp (H.Đại Lộc) đã xảy ra tai nạn liên hoàn gây thương vong cho những người đi trên 2 xe máy BS 43V1-7304 và 92E1-009.04. Trong đó, ông Nguyễn Văn Phúc (49 tuổi, trú H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) tử vong tại chỗ, 2 người khác chuyển cấp cứu.

Khoa Chiến - Đỗ Trường - Mạnh Cường