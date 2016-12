Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 kẻ lừa đảo bằng thủ đoạn bọc sắt vụn, gạch, giả vờ gói hàng giá trị cao rồi thuê sinh viên giao hàng, lừa lấy điện thoại.