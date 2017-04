Quy định về cho, biếu, tặng tài sản không nên cứng nhắc Sáng 20.4, Ủy ban TVQH cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tại dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, Ủy ban TVQH cho biết pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể điều kiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước được nhận và không được nhận quà tặng; xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với quà tặng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc tiếp nhận và sử dụng các tài sản cho, biếu, hoặc tặng có nhiều trường hợp sai quy định, gây dư luận không tốt. Do đó, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định cấm sử dụng ô tô và các tài sản khác do các tổ chức, cá nhân tặng, cho để phục vụ cho cá nhân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, quy định về cho, biếu, tặng tài sản không nên cứng nhắc. Lý do, cá nhân, doanh nghiệp tặng tài sản cho nhà nước là điều bình thường, quan trọng là người sử dụng có đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn không. “Nếu biếu, tặng không đúng định mức thì không được sử dụng, thừa thì đấu giá sung công quỹ”, ông Hiển gợi mở. Trường Sơn