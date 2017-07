Trung tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông - Cục CSGT, cho biết tính đến tháng 7.2017, cả nước xảy ra 25 vụ chống lại lực lượng CSGT khi thi hành công vụ (Hà Nội 9 vụ; Tiền Giang 3 vụ; Quảng Trị, Bắc Giang, Phú Thọ mỗi nơi 2 vụ; Bình Dương, Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Tháp, Hà Tĩnh mỗi nơi xảy ra 1 vụ), khiến 2 CSGT hy sinh (tại Thừa Thiên-Huế và Đồng Nai) và 3 CSGT bị thương. Cơ quan chức năng đã bắt 20 đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định, trong đó đã khởi tố 5 vụ với 8 đối tượng.

Trao đổi thêm với Thanh Niên về việc CSGT được sử dụng mọi biện pháp, phương tiện để ngăn chặn người chống đối, trung tá Tạ Thị Hồng Minh cho biết, theo quy định của Bộ Công an về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của CSGT, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, trường hợp người lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện, bỏ chạy hoặc đâm vào người thi hành công vụ, hoặc dùng vũ lực, vũ khí, vật nguy hiểm chống lại người thi hành công vụ, thì lực lượng CSGT tùy theo loại xe và tính chất, mức độ vi phạm của người lái xe (như dùng xe để chèn, ép xe tuần tra; sử dụng các phương tiện, công cụ gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, hoặc có dấu hiệu của tội phạm...), tổ chức lực lượng ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm; được sử dụng vũ lực, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, bắt đối tượng, hoặc thông báo cho tổ tuần tra, kiểm soát liền kề, các lực lượng khác để hỗ trợ ngăn chặn. Trường hợp đối tượng đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, vũ khí gây mất an toàn cho người xung quanh, lực lượng CSGT được quyền sử dụng vũ khí, các công cụ hỗ trợ để tự vệ, vô hiệu hóa hành động của đối tượng.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 9.7, Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh (26 tuổi) và Trần Trung Tuyền (23 tuổi, đều ngụ tại P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, chiều 29.6, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực nút giao Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng (Q.Cầu Giấy), tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.Hà Nội) phát hiện Khánh điều khiển xe máy chở theo Tuyền nhưng không đội mũ bảo hiểm, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Khi dừng xe, Khánh và Tuyền liên tục lăng mạ, rồi tấn công tổ công tác. Không dừng lại ở đó, 2 người này còn lên xe nổ máy, lao thẳng vào các CSGT. Sau đó, Tuyền điều khiển xe bỏ chạy, còn Khánh bị đưa về trụ sở Công an P.Mai Dịch (Công an Q.Cầu Giấy) để lập hồ sơ xử lý. Chiều tối cùng ngày, Tuyền đến trụ sở Công an P.Mai Dịch đầu thú.





Thái Sơn - Hà An