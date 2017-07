Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư, cho biết lúc 1 giờ sáng nay 15.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc và 112,7 độ kinh đông, ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa . Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km và tiếp tục mạnh thêm. Cho đến 1 giờ ngày 16.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc và 110,5 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Nghệ An khoảng 430 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 8 - 9

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư, cảnh báo trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, từ vĩ tuyến 15,5 - 19,50 vĩ độ bắc; từ kinh tuyến 109,00 - 114,00 kinh độ đông. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tât tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dư báo đến 1 giờ ngày 17.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 107,0 độ kinh đông trên Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Nghệ An khoảng 240 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 9 - 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão nên ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ ngày 16.7 sẽ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động rất mạnh.

Còn tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ chiều và đêm ngày 16 - 18.7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm.

Cũng trong sáng nay 15.7, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai sẽ họp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố phía Bắc bà Trung bộ bàn giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Hoàng Phan