Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 22 giờ ngày 9.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 108,8 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (từ 50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có một đợt mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm; riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa 200 - 300 mm, khu vực nam đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và nam Sơn La có mưa vừa, mưa to 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Lo ngại an toàn hồ chứa

Mưa lớn khiến sông, suối từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ lên nhanh. Dự báo, trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3. Các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, các tỉnh Trung bộ đang có 1.920 hồ chứa lớn, nhỏ; phần lớn các hồ chứa nhỏ đang đạt 60 - 80% dung tích thiết kế. Đặc biệt, khu vực Trung bộ có 83 hồ chứa xung yếu. Trong đó, các hồ cần đặc biệt quan tâm gia cố khi có mưa lớn gồm: Làng Mọ, Kim Giao, Làng Lụt (Thanh Hóa); Hòn Mát, Hòn Húng, Khe Sân, Khe Giang (Nghệ An); Lối Đồng (Hà Tĩnh); Kinh Môn (Quảng Trị); Vùng Mồ, Bàu Cừa, Đập Làng (Quảng Bình).

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, lưu ý đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Trung bộ cũng là khu vực vừa trải qua đợt mưa kéo dài trong bão số 10, nên các hồ đập đã tích đầy nước. Các địa phương đã được cảnh báo có hồ chứa, đập xung yếu phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình, không để xảy ra các sự cố về hồ, đập trong mưa lớn.

Nhiều nơi ngập sâu

Hôm qua, nhiều nơi tại Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to gây ngập một số ngầm tràn ở H.Tuyên Hóa và H.Minh Hóa, khiến người dân địa phương không thể đi lại được.

Ngày 9.10, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, ban hành lệnh cấm biển để chủ động ứng phó với ATNĐ có thể mạnh lên thành bão. Từ 17 giờ chiều cùng ngày, các tàu thuyền không được phép ra khơi.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, từ 13 giờ đến khoảng 20 giờ 9.10, khu vực TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường: Đống Đa, Hùng Vương... ngập nặng; có nơi nước dâng hơn 0,5 m, hàng loạt xe máy phải dắt bộ. Chiều qua, các trường học ven biển Thừa Thiên-Huế cho học sinh nghỉ học; riêng tại TP.Huế, học sinh nghỉ học từ 16 giờ 30. Hôm nay 10.10, tùy tình hình thời tiết mà Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế sẽ thông báo trực tiếp đến các trường học.

Hủy nhiều chuyến bay Ngày 9.10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay giữa TP.HCM và Đồng Hới, sẽ bay bù trong ngày 10.10. Jetstar Pacific hủy các chuyến bay giữa TP.HCM - Đồng Hới, TP.HCM - Chu Lai và Đồng Hới - Chiang Mai (Thái Lan). VASCO hủy các chuyến giữa Hà Nội và Đồng Hới. Một số chuyến bay khác của các hãng cũng bị thay đổi lịch do ảnh hưởng dây chuyền. (Đ.Mười)



P.Hậu - P.Đức - T.Q.Nam - L.Toàn