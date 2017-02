Ngày 4.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) điều tra vụ ẩu đả khiến một nam thanh niên tử vong tại một quán bar trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3.2, tại quán bar Nhà Hàng Bia (thuộc P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa), anh Vũ Quang Duy (40 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) cùng một vài người bạn đang chơi tại đây thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng dao xông vào tấn công

Hậu quả, anh Duy bị đâm hai nhát vào ngực, sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Một người bạn đi cùng bị thương nhẹ.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định nguyên nhân vụ ẩu đả là do giữa hai nhóm có mâu thuẫn từ trước. Lực lượng công an cũng đã xác minh được danh tính các đối tượng gây án và đang tiến hành truy bắt.

Lê Lâm