Mới đây (ngày 6.7), TAND H.Định Quán đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 14 bị cáo gồm: Trần Lâm (20 tuổi), Nguyễn Xuân Phú (22 tuổi), Nguyễn Văn Nam (22 tuổi), Kim Rô Si (24 tuổi), Ngô Minh Thanh (22 tuổi) Trần Văn Đại (22 tuổi), Trần Văn Tài (22 tuổi), Nguyễn Thanh Xuân (22 tuổi), Nguyễn Chí Cường (20 tuổi), Triệu Chiến Anh (20 tuổi), Thạch Minh Hiếu (21 tuổi), Trần Quốc Khánh (21 tuổi), Mỵ Duy Hải (22 tuổi) và Đinh Bá Phụng (17 tuổi, cùng ngụ H.Định Quán) về tội “trộm cắp tài sản”.



Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 11. 2016, Lâm cùng Phú, Nam, Si, Thanh, Đại, Tài, Xuân, Cường, Anh, Hiếu, Khánh, Hải, Phụng và Nguyễn Văn Thương (hiện đã bỏ trốn) đã thực hiện 23 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá 175 triệu đồng của người dân trên địa bàn H.Định Quán.

Cụ thể: Lâm thực hiện 14 vụ; Phú và Nam thực hiện 9 vụ; Tài thực hiện 5 vụ; Chiến Anh thực hiện 4 vụ; Phụng, Khánh, Cường và Si thực hiện 2 vụ; Đại, Thương, Hiếu, Thanh, Hải và Xuân thực hiện 1 vụ. Theo đó, phương thức hoạt động băng nhóm của Lâm là chọn những nhà dân, cửa hàng mở cửa sơ hở không người trông coi hoặc ngủ quên để đột nhập vào trộm cắp tài sản. Những tài sản băng nhóm này trộm cắp gồm: điện thoại, máy tính bảng, ti vi, xe máy và thậm chí cả bia, nước ngọt trong quán tạp hoá. Tài sản trộm được cả nhóm mang tới tiệm cầm đồ và bán cho nhiều người khác với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Các vụ trộm cắp tài sản liên tục xảy ra khiến người dân vô cùng hoang mang và bức xúc. Công an H.Định Quán sau đó đã lập chuyên án mang bí số 816T và đến tháng 8.2016 đã bắt giữ toàn bộ nhóm trộm cắp này. Đặc biệt, bị cáo Trần Lâm từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, bị phạt hơn 1 năm tù giam. Lâm vừa chấp hành xong án phạt tù vào đầu tháng 2.2016 thì đến ngày 24.8.2016 thanh niên này lại “ngựa quen đường cũ” và bị bắt vì tội “trộm cắp tài sản”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Định Quán xác định hành vi do Trần Lâm thực hiện đã phạm vào tội “trộm cắp tài sản”, thuộc trường hợp “có tính chất chuyện nghiệp”, “tái phạm nguy hiểm” và “chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng”. Các bị can Phú và Nam thực hiện đã phạm vào tội “trộm cắp tài sản”, thuộc trường hợp “có tính chất chuyện nghiệp” và “chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng”. Hành vi do bị can Anh, Si, Đại, Tài, Xuân, Hiếu, Khánh, Cường, Thanh và Hải thực hiện đã phạm vào tội “trộm cắp tài sản”.

Trong quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, gia đình các bị cáo đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Các bị cáo Lâm, Tài, Anh, Hiếu, Đại, Si là người dân tộc Khơ me, có trình độ học vấn thấp, hạn chế về hiểu biết pháp luật nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt 13 bị cáo mức án từ 1-7 năm tù, trong đó riêng Lâm chịu mức án 7 năm tù.

Đối với Đinh Bá Phụng, tại thời điểm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự nên Công an H.Định Quán đã quyết định xử phạt hành chính.

Riêng Nguyễn Văn Thương hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan điều tra hiện đã ra quyết định truy nã về tội “trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường tổng cộng hơn 175 triệu đồng cho các bị hại.

