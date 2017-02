Ngày 5.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an TP.Cần Thơ, đơn vị này đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 7 bị can trong băng trộm đường sông chuyên trộm tiệm vàng , gồm: Lý Văn Đợi (53 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi), Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi), Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Lê Văn Mười (40 tuổi), Lê Văn Dũng (51 tuổi, anh ruột Mười) và Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng về hành vi “ trộm cắp tài sản ”.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 1.2015, PC45 nhận được thông tin về vụ trộm tại tiệm vàng Hiện - Tính Hà (H.Phong Điền,TP.Cần Thơ). Lợi dụng đêm khuya, bọn trộm đã dùng dụng cụ cắt khóa nhiều lớp cửa tại tiệm vàng, các camera an ninh bị vô hiệu hóa bằng túi ni lông , bã kẹo cao su.

Tiệm vàng bị đột nhập, lấy số lượng lớn tài sản có tổng trị giá trị hơn 1,3 tỉ đồng. Trong lúc cơ quan công an đang truy xét, làm rõ vụ trộm thì tại Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng… liên tiếp xảy ra các vụ trộm tiệm vàng với thủ đoạn tương tự, khiến người dân hoang mang.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của các vụ trộm tiệm vàng ở khu vực miền Tây,Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã chỉ đạo xác lập chuyên án, giao cho Công an TP.Cần Thơ làm chủ công.

Ban chuyên án sau đó nhận được thông tin băng trộm trên chuẩn bị đột nhập vào các tiệm vàng tại H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Các trinh sát cũng phát hiện 2 nghi phạm nằm trong diện tình nghi là Đợi và Thắng di chuyển từ TP.HCM xuống H.Trà Ôn (Vĩnh Long) rồi dùng ghe đi Sóc Trăng, xuống Cà Mau.

Cả Đợi và Thắng bất ngờ từ Cà Mau quay lại Sóc Trăng trong đêm, sau đó neo ghe trên sông, lên bờ nghe ngóng các tiệm vàng nằm ven sông.

Rạng sáng ngày 29.7.2016, lợi dụng lúc người dân đang họp chợ gần khu vực tiệm vàng, Đợi và Thắng dùng kiềm công lực phá cửa một tiệm vàng ở chợ Kinh (H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), đột nhập lấy đi số lượng lớn vàng và nữ trang, thì bị bắt quả tang.

Từ lời khai của Đợi và Thắng, Ban chuyên án lần lượt bắt giữ 5 nghi phạm còn lại.

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này thừa nhận việc tổ chức thực hiện các vụ trộm tiệm vàng liên tỉnh. Để tránh sự phát hiện của lực lượng tuần tra ban đêm, băng trộm này sử dụng vỏ lãi để di chuyển bằng đường sông, chọn thời điểm thích hợp rồi vô hiệu hóa camera an ninh, bịt mặt, đeo găng tay, cắt khóa đột nhập vào các tiệm vàng, thường nằm ven sông, để lấy tài sản.

Nếu bị phát hiện, bọn chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt rồi lên vỏ lãi do đồng bọn chờ sẵn dưới sông để tẩu thoát.

Số vàng trộm được, cả băng giao cho Đợi mang về TP.HCM nấu lại thành cục, bán lấy tiền chia cho cả nhóm tiêu xài, cờ bạc. Đến nay, Cơ quan điều tra xác định băng trộm trên đã gây ra 45 vụ trộm đột nhập vào các tiệm vàng ven sông, trộm cắp ắp tài sản với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định băng trộm này gây án 10 vụ tại Cần Thơ và Tiền Giang; 35 vụ khác xảy ra tại các địa phương Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bến Tre.

Theo thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng phòng PC45 Công an TP.Cần Thơ, do vụ án liên quan đến nhiều tỉnh, thành nên sau khi phá án, từ lời khai của băng trộm, Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp, chuyển hồ sơ, chứng cứ cho các địa phương trên để tiếp tục làm rõ, đưa ra xét xử trong thời gian tới theo thẩm quyền .

Mai Trâm