Đà Nẵng: Âu thuyền Thọ Quang quá tải Ngày 16.9, Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng cho hay âu thuyền Thọ Quang đang quá tải trước lượng tàu đổ về trú tránh bão số 10. Tính đến chiều tối 15.9, âu thuyền chứa 1.087 tàu cá, gấp đôi công suất cho phép của âu thuyền. Trong đó tỉnh Quảng Ngãi nhiều nhất với 456 tàu, Đà Nẵng có 424 tàu, còn lại tàu các địa phương khác. Căng thẳng nhất là từ rạng sáng 15.9, hàng trăm tàu đổ dồn vào âu thuyền để kịp chạy bão, số lượng đăng ký cập cảng vượt quá sức tải của cả 3 cầu cảng tại âu thuyền. Trước tình trạng trên, BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đã huy động thêm lực lượng hướng dẫn, sắp xếp lại các vị trí neo đậu để tăng thêm sức chứa. Tuy nhiên do quá tải nên BQL yêu cầu các tàu phải chủ động tự gia cố, thực hiện nghiêm PCCC để tránh cháy nổ dây chuyền do các tàu đậu sát nhau. Tình trạng âu thuyền Thọ Quang quá tải đã được cảnh báo nhiều năm qua tuy nhiên đây lại là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của Đà Nẵng, nơi tập trung rất nhiều tàu cá ngoại tỉnh, trong khi dự án xây dựng âu thuyền thành cảng cá động lực miền Trung hiện vẫn chưa được triển khai. Nguyễn Tú